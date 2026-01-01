Министерството на отбраната (МО) поставя все по-голям акцент върху използването на европейските финансови инструменти за превъоръжаване на Българската армия. Страната ни вече участва в проектно предложение за съвместно закупуване на ракети за зенитно-ракетните системи IRIS-T SLM, като водеща държава е Германия. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на петъчния парламентарен контрол.

В отговор на въпрос на Атанас Славов от „Демократична България“ военният министър представи възможностите за участие на България в Програмата за европейската отбранителна промишленост (EDIP), както и приоритетните направления, в които страната ни може да се възползва от европейско финансиране.

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Програмата EDIP, одобрена в края на 2025 г., предвижда мобилизирането на 1,5 млрд. евро за периода 2025–2027 г. Тя е инструмент за изпълнение на европейската стратегия за отбранителната индустрия и има за цел да повиши отбранителната готовност на Европа в условията на динамична среда за сигурност, обясни Стоянов.

Сред основните приоритети на МО са съвместното придобиване на въоръжение, развитието на европейски отбранителни проекти и сертифицирането на производството на боеприпаси.

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За подкрепа на съвместните придобивания по EDIP са предвидени 240 млн. евро. Особен интерес за България представлява и програмата за съвместно сертифициране на боеприпаси JAQ (Joint Ammunition Qualification).

По думите на министъра тя е от съществено значение за българската отбранителна индустрия, тъй като предстои сертифициране на производството на 155-милиметрови снаряди. Именно към този калибър ще преминава и Българската армия.

Програмата включва още над 200 млн. евро за укрепване на индустрията и трансграничното сътрудничество между Украйна и държавите членки на ЕС. Предвиден е и Фонд за ускорена трансформация на веригите за доставки с общ бюджет от 100 млн. евро. Част от останалите инициативи попадат основно в правомощията на Министерството на икономиката и индустрията.

Стоянов съобщи също, че България е включена в проектите Starwatch, Satellite, Decoder и Integrated Maritime Defense.

Военният министър разкри и подробности за бомбени заплахи срещу сгради на МО и детски градини, свързани с ведомството.

В отговор на въпрос на Ивелин Първанов от „Възраждане“ Стоянов потвърди, че на 5, 6 и 7 октомври на служебни електронни адреси са получени сигнали за поставени взривни устройства в сградата на Министерството на отбраната на ул. „Дякон Игнатий“ 3 в София.

След извършените проверки и обходи не се е наложила евакуация на служителите.

Още девет сигнала за взривни устройства са постъпили по електронна поща в държавни детски градини към Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ в Карлово и Стара Загора. Там са предприети действия за извеждане на персонала и охрана на сградите.

Министърът уточни, че към момента не е установено от коя държава са изпратени заплахите, нито IP адресът на използваното устройство.

Всички сигнали са проверени съвместно със служители на МВР, като са извършени обходи и са съставени съответните протоколи. Цялата налична информация е предоставена на ГДБОП и МВР, увери Стоянов.