Нови трима воини ще приключат участието си в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Четиримата изгнаници от племето на Обречените ще се съберат около огъня за последен път този сезон, а един от тях ще бъде отлъчен от Блатото.

Арената в Дивия север ще приеме четиримата номинирани - Пепи и Емил от Ураганите и Тома и Иван от Канарите, за две вълнуващи елиминационни битки. В първото съревнование четиримата съперници ще премерят сили в изпитание на баланса. Загубата в него ще означава директна елиминация, а победата - спасение.

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Завършилите на второ и трето място в първия сблъсък ще премерят сили в решаващ елиминационен дуел, който ще изпита тяхната сила, съобразителност, бърза мисъл и желание за победа. Победителят ще се сдобие с ценна награда и шанса да продължи участието си във Войната на племената, докато загубилият ще напусне надпреварата.

Не пропускайте следващия вълнуващ епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

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