Ректорът на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев е изпратил до Министерството на образованието и науката (МОН) план за решаване на проблемите в Академията. Документът е получен на 14 октомври и ще бъде предоставен и на участниците в работната група, създадена заради напрежението между ръководството, студентите и преподавателите. Това съобщи образователният министър проф. Георги Вълчев в отговор на парламентарен въпрос от депутата Александра Стеркова от „Демократична България“.

Планът е изготвен според препоръките на междуведомствена комисия от 18 септември. В него са описани проблемите и предвидените действия за тяхното решаване.

Какви проблеми трябва да бъдат решени

По думите на министър Вълчев планът обхваща няколко основни теми:

работата на информационната система, която управлява учебните и административните процеси в НАТФИЗ;

функционирането на настоятелството на Академията;

дейността на филиала в Бургас;

възможността студентите да получават обратно 20% от платената такса за обучение, ако успешно завършат учебната година;

обучението на специалности или групи с по-малко от четирима студенти;

участието на НАТФИЗ в европейския алианс FilmEU.

Ръководството на Академията е поело ангажимент да информира студентите за следващите стъпки и взетите решения. Според министъра изпълнението на плана ще става поетапно.

Протестите продължават от юни

Напрежението в НАТФИЗ започна в края на юни, когато студенти и преподаватели излязоха на протест с искане за оставката на ректора проф. Мирослав Дачев.

След неуспешни опити за възстановяване на диалога беше създадена междуведомствена работна група с участието на Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, депутати и други представители. Групата проведе три заседания.

По думите на Александра Стеркова на тях ректорът е поел ангажимент в рамките на един месец да представи списък с проблемите и план за решаването им. Срокът изтича на 18 октомври. Преди получаването на писмото от ректора депутатът заяви, че няма информация за представен такъв списък или за предприети действия.

Планът идва след одит на МОН

Казусът в НАТФИЗ е свързан и с проверка на управлението на Академията. Одитът на Министерството на образованието и науката обхваща периода от 1 януари 2023 г. до 30 септември 2025 г. и управлението на двама ректори – проф. Станислав Семерджиев, който е бил на поста до 14 март 2024 г., и проф. Мирослав Дачев, който го наследява.

На 15 септември студенти и преподаватели отново излязоха на протест с искане за оставката на Дачев и за действия от страна на министерството.

Междувременно министър Вълчев заяви през септември, че участието на НАТФИЗ в европейския алианс FilmEU не е застрашено и че поетите от Академията ангажименти се изпълняват.

Предстои работната група да разгледа представения от ректора план и действията, предвидени за решаването на проблемите в Академията.