Минималната работна заплата ще се увеличи с над 6,5%, а доходите в публичния сектор – с над 5%. Това каза председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов пред журналисти в кулоарите на Народното събрание. Той коментира протестите за по-високи доходи, бюджета и позицията на синдикатите, както и направеното от него сравнение между Пламен Димитров и Джими Хофа.

Витанов посочи, че спрямо предходния бюджет, който е бил обсъждан преди около четири месеца, се предвижда реално увеличение на доходите. При учителите ръстът ще бъде над 7,5%, а също така се предвижда размразяване на социални плащания и увеличаване на данъчните облекчения за деца.

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По повод протестите за по-високи възнаграждения Петър Витанов заяви, че те имат основание и трябва да бъдат подкрепяни, когато са насочени към достойни условия на труд и достойно заплащане. Той каза, че е разговарял с представители на КНСБ и е чул аргументите на протестиращите.

„Всеки иска да се повишават доходите по-бързо. Въпросът е да се намери онова златно сечение, което позволява това повишение, от една страна, без да се срути бюджетът на една държава“, коментира Витанов. Той отбеляза, че поскъпването на живота е основателна причина хората да настояват за по-високи доходи. По думите му върху разходите на домакинствата влияят и двете войни в непосредствена близост до България.

В отговор на въпрос защо във фейсбук публикация сравнява президента на КНСБ Пламен Димитров с американския синдикалист Джими Хофа Витанов уточни, че изразеното от него мнение е лично и не представлява отношение към синдикалните организации.

„Много дълбоко уважавам синдикалната единност“, заяви той и допълни, че като човек с леви убеждения смята синдикалното движение за неизменна част от икономическия живот на всяка страна. Витанов обясни критиката си към синдикалния лидер с това, че според него е имало двоен стандарт в позициите му. Той посочи, че при замразяването на пенсиите и възнагражденията по време на управлението на ГЕРБ не е имало същата реакция.

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По отношение на минималната работна заплата Петър Витанов коментира, че параметрите ѝ са били договорени между синдикатите и работодателите. Той посочи, че представители на КНСБ са участвали в обсъжданията в парламентарната комисия, и заяви, че не разбира какво е провокирало последващите протестни действия.

На въпрос дали ще бъдат намалени депутатските заплати Витанов заяви, че те не са били увеличавани от парламентарната група, а са били индексирани в края на март. По думите му възнагражденията на народните представители са били замразени 15-20 дни след встъпването им в длъжност. Той определи това като първи подобен случай от 35 години.

Витанов уточни, че не участва в подготовката на финансовото законодателство и не е запознат с параметрите на все още подготвяната в Министерството на финансите бюджетна политика, включително с евентуални промени в осигурителните вноски.