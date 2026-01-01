Представители на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) се събраха до сградата на Народното събрание на протестен митинг с призив в бюджета за 2027 г. да бъдат заложени по-високи доходи.

На място има засилено полицейско присъствие.

Движението по площад "Княз Александър I" е затворено. Малко след 12:30 ч. започна и автошествието, което ще премине през централни столични булеварди и улици.

„Нищо, но от сърце“: След среща с Донев синдикатите искат 10% ръст на заплатите и промени при ваучерите

Рано тази сутрин синдикатите отидоха на среща с вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев във връзка с бюджетната процедура за следващата година.

В сряда премиерът Румен Радев представи основни параметри на бюджетния план за догодина, като посочи, че той ще бъде представен до Европейската комисия и Еврогрупата.

Пълен маршрут на протестното автошествие

Според обявената от КНСБ и Столичната община организация автомобилите ще преминат по следния маршрут:

Според обявената от КНСБ и Столичната община организация протестното автошествие ще тръгне от паркинга на площад „Княз Александър I“, ще премине през площад „Независимост“ и бул. „Цар Освободител“ до Орлов мост, след което ще продължи по бул. „Цариградско шосе“ до площад „Площад на авиацията“ в района на зала „Арена София“. Оттам автомобилите ще се върнат по бул. „Цариградско шосе“ към Орлов мост и ще продължат по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, покрай НДК, по бул. „България“, бул. „Акад. Иван Гешов“ и бул. „Цар Борис III“ до площад „Руски паметник“.

След това маршрутът продължава по бул. „Ген. Михаил Скобелев“, ул. „Опълченска“ и бул. „Тодор Александров“, а финалът на автошествието ще бъде на площад „Независимост“.

БТА

БТА

Кои улици и булеварди ще бъдат с ограничения?

Столичната община обяви промени в организацията на движението заради протестния митинг и автошествието. Ограниченията са различни според мястото и часа, като по маршрута ще има полицейски екипи за охрана и регулиране на трафика.

Площад „Княз Александър I“

От 03:00 до 18:00 ч. на 16 октомври се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства на площада. Изключение се допуска за автомобилите на участниците в протеста.

Бул. „Тодор Александров“

От 03:00 до 18:00 ч. на 16 октомври се забраняват престоят и паркирането в участъка между бул. „Христо Ботев“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“ по платното в посока центъра.

Изключение се допуска за автобусите, превозващи участниците в протеста. При необходимост, по преценка и нареждане на СДВР, ограничението може да обхване и платното в обратната посока в същия участък.

Бул. „Цар Освободител“

От 10:00 ч. на 16 октомври до началото на протестното шествие се забранява влизането на пътни превозни средства в участъка от площад „Независимост“ до ул. „Георги С. Раковски“.

Ограничения по маршрута на автошествието

От 12:40 ч. на 16 октомври до приключване на протестното автошествие СДВР ще осигурява охрана и полицейски постове за контрол и регулиране на движението по засегнатите кръстовища.

Това означава, че в часовете около преминаването на колоната са възможни временни затруднения и изчакване по булевардите и кръстовищата от маршрута, включително в района на Орлов мост, бул. „Цариградско шосе“, НДК, бул. „България“, площад „Руски паметник“ и бул. „Тодор Александров“.

От обявената организация не следва, че всички тези булеварди ще бъдат затворени за целия ден. Движението ще се регулира според преминаването на автошествието и разпорежданията на полицията.

Кога ще има яснота за минималната работна заплата?

На фона на предстоящия протест окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взето в рамките на следващите две седмици, когато ще бъдат договорени и параметрите на бюджета. Това е заявила министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремов.

Междувременно КНСБ продължава да настоява за конкретни гаранции за увеличаване на доходите в обществения сектор от началото на 2027 г.