Министерството на финансите подготвя бюджет за следващата 2027 година със заложен дефицит от 3,5 на сто от брутния вътрешен продукт на касова основа и 4,3 на сто на начислена основа, като освен това за сектор „Сигурност“ се предвиждат съкращения и замразяване на доходите. Това стана известно от думите на президента на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров след днешната среща с министъра на финансите Гълъб Донев в сградата на министерството в София.

По думите на Димитров предвиденият дефицит в размер на 3,5 на сто представлява „много стръмна фискална консолидация, това означава, че разходите отнякъде ще се режат“.

Димитров заяви, че предвиденото увеличение на заплатите в бюджетния сектор от 5 на сто през 2027 година няма да важи за сектор „Сигурност“, където не се залага повишение на възнагражденията. Освен това в сектор „Сигурност“ се предвиждат съкращения, подобно на плановете за съкращения в останалата администрация, посочи Димитров, като окачестви тези намерения като справедливи.

КНСБ излиза на протест в София, искат 10% увеличение на заплатите в обществения сектор

Той посочи, че са предложили заплатите в публичния сектор да се повишат с 10 на сто, вместо с планираното увеличение от 5 на сто. По отношение на минималната заплата президентът на КНСБ посочи, че засега няма резултат в посока увеличаване от предвидените 660 евро, но има заявка, че това може и да не е финалният размер на минималното възнаграждение.

Димитров каза, че са изразили съмнения относно макрорамката, тъй като смятат, че прогнозираният размер на БВП е подценен, респективно и очакваните данъчни приходи.

По думите му, за да се изпълнят исканията на КНСБ по политиката на доходите, ще са нужни още около 380 млн. евро, които могат да бъдат осигурени, тъй като приходите по бюджета ще са по-високи от това, което прогнозират от финансовото министерство за 2027 година.

„Прекалено консервативното планиране към момента създава илюзията, че нямаме решение, че не е възможно“, каза той.

Димитров изрази умерен оптимизъм, че ако управляващите чуят хората, могат да намерят необходимите средства за воденето на по-справедлива политика по доходите, особено в полза на гражданите с най-ниски възнаграждения.

„Хора, които получават по 700 евро, по 650 евро, с по две висши образования, с по два езика в библиотеки, в музеи и т.н. няма как да останат с тези 5 процента, които са 25 евро чисто в джобовете, това е подигравка“, добави Димитров.

Предвиденото от управляващите облагане на ваучерите за храна със 7 на сто да бъде осигурителна вноска, а не данък, а залoженото увеличение от 5 на сто на заплатите в бюджетната сфера да се отнася само за първото полугодие на 2027 година. Тези предложения са отправили от своя страна и от КТ „Подкрепа“ по време на днешната среща между синдикатите и министъра на финансите, стана ясно от думите на президента на синдикалната организация Димитър Манолов.

По думите на Манолов резултатът от срещата е „за работниците и служителите, нищо, но от сърце“.

Той заяви, синдикатът предлага предвиденото увеличение от 5 на сто на заплатите в публичния сектор да важи за първите 6 месеца на следващата година, след което да се анализира дали има възможност за допълнително увеличение през второто полугодие.

Манолов заяви, че ако е толкова наложително да се облагат ваучерите за храна, по-полезно би било това да не е данък, а осигурителна вноска.

„Това ще намали трансфера към държавното обществено осигуряване от една страна, от друга страна обаче това ще влезе в осигурителния доход на лицата, което ние намираме за полезно. Стори ми се, че се съгласиха, дано не съм се излъгал“, каза Манолов.

Запитан дали смята, че залoжените приходи в макрорамката са занижени, той отговори положително.

„Разбира се, че приходите в макрорамката винаги са занижени, политически маниер, който е непреодолим в България. Нито един министър на финансите няма да си признае къде са му буферите, защото накрая как ще излезе герой, това е политически маниер непреодолим, както говорихме за оня страшен дефицит, който сега излиза някакъв различен и за това заслугата е за политиците, няма такова нещо“, каза той.

По-късно днес предстои среща между финансовия министър и представителите на работодателските организации.

Днес КНСБ и нейните основни членове организират национален протест и автошествие в София под надслов "За по-високи доходи!". Те ще настояват в бюджета за 2027 г. да се предвиди поне 10 на сто ръст на доходите.