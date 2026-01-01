Правителството предлага минималната работна заплата в България да стане 660 евро от 1 януари 2027 г. Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в Портала за обществени консултации, като срокът за обсъждане е до 28 октомври.

Предложеният размер е с 12,80 евро по-нисък от най-високия възможен – 672,80 евро, за който министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова съобщи по-рано през годината.

Ако предложението бъде прието, минималното месечно възнаграждение ще се увеличи с 39,80 евро, или 6,4%, спрямо настоящите 620,20 евро през 2026 г.

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Минималната часова работна заплата се предвижда да бъде 3,98 евро при осемчасов работен ден и петдневна работна седмица.

Според Министерството на труда и социалната политика увеличението ще допринесе за повишаване на покупателната способност, намаляване на неравенството в доходите и бедността и подобряване на жизненото равнище на населението.

От ведомството обясняват, че двуседмичният срок за обществено обсъждане е необходим за своевременното приемане на постановлението и планирането на разходите в рамките на бюджетната процедура за 2027 г.

Правителството вече е определило и нов ред за изчисляване на минималното възнаграждение. Той предвижда всяка година до 15 август Министерският съвет да определя размера му за следващата година в диапазон между долна и горна граница.

КНСБ излиза на национален протест и настоява за 10% ръст на заплатите

На фона на обсъжданите доходи за следващата година Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) организира национален протест в София в петък, 16 октомври. Очаква се в демонстрацията пред Народното събрание да се включат синдикалисти и граждани от цялата страна.

От конфедерацията се обявяват срещу ниските доходи и настояват за поне 10% увеличение на заплатите в обществения сектор от 1 януари 2027 г. Синдикатите искат необходимите средства да бъдат заложени в държавния бюджет за следващата година.

Според изчисления на КНСБ за подобно увеличение ще бъдат необходими малко над 732 млн. евро.

От синдиката изразяват притеснения, че нарастващите цени на храните, горивата, лекарствата и услугите намаляват покупателната способност на работещите, докато възнагражденията в редица сектори не успяват да компенсират поскъпването.

Националната демонстрация е продължение на започналите по-рано през седмицата протестни действия във Варна, Шумен и Русе.

Радев: Искам минималната заплата да бъде поне 1000 евро, но засега нямаме възможност

Премиерът Румен Радев коментира предложението за минималната работна заплата и недоволството на синдикатите пред журналисти в Брюксел.

„Ако ме питате мен, аз искам минималната работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност“, заяви министър-председателят.

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Той обясни ограниченията с тежкото състояние на публичните финанси и бюджетния дефицит, като подчерта, че окончателното решение за размера на минималното възнаграждение все още не е взето.

„Не е окончателно определена цифрата, на която ще се спрем“, посочи Радев.

По думите му продължават последните уточнения по бюджета, а правителството се стреми да намери решение, което да отчита интересите както на работещите, така и на бизнеса.

„Ние търсим един добър баланс, надявам се да го постигнем“, заяви премиерът.

Минималната заплата за 2027 г.: окончателното решение до две седмици

Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взето в рамките на следващите две седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета, каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред журналисти в Свищов.

БТА

Моята амбиция е да се приближим максимално до горната граница от 672 евро. За момента работният вариант и това, което позволяват възможностите на бюджета, е разписан с малко по-нисък размер – 660 евро, посочи Ефремова.