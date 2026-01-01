Инфлацията в България продължава да оказва сериозен натиск върху семейните бюджети. Според експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ) годишната инфлация през септември 2026 г. достига 5,6%, въпреки че на месечна база е отчетено понижение на цените с 0,3%. Окончателните данни за септември предстои да бъдат публикувани на 14 октомври. Международният валутен фонд (МВФ) също влошава очакванията си за България. В октомврийската си прогноза институцията предвижда средногодишна инфлация от 4,9% за 2026 г. спрямо очакваните през април 3,8%. Прогнозата за икономическия растеж е понижена от 2,8% на 2,6%. Това означава, че натискът върху потребителите може да остане осезаем и през следващите месеци.

Особено тревожни са последните данни на Комисията за защита на потребителите (КЗП), оповестени на 12 октомври. Проверките в търговските вериги установяват надценки между доставните и продажните цени от 141% например при кравето масло, 133% при сиренето, 127% при доматите, 106% при кашкавала, 102,4% при кромид лука и 99% при киселото мляко. При някои продукти високи надценки са установени дори когато се предлагат на промоция. Според КЗП се наблюдава тенденция на продължаващо увеличение на надценките от август до октомври.

При нехранителните стоки и услугите също има разнопосочни промени, като са отчетени увеличения при лекарските услуги с 0,9% и стоматологичните услуги с 0,6%. Под наблюдението на КЗП попадат и други сектори. Комисията започна проверки за необосновано повишаване на банковите такси, като предстои да бъдат анализирани таксите за сметки, преводи, карти и теглене на пари. Проверки се извършват и при услуги, за които има сигнали за значително поскъпване, включително смяната на автомобилни гуми. Относно проверките за повишените цени на горивата от КЗП обясниха, че при 8 на сто от всички 50 проверени обекта и горива, е установено, че доставната цена в недостатъчна степен обосновава вдигането на продажната цена и това важи най-вече за пробан-бутана.

Междувременно представители на търговските вериги оспорват начина, по който се представят данните и подчертават, че брутната надценка не е равнозначна на чиста печалба, тъй като включва и разходи за транспорт, заплати, електроенергия, ДДС и бракувани стоки.

И все пак есента често се оказва един от периодите, в които семейните финанси са подложени на сериозно изпитание. След летните почивки и разходите около началото на учебната година домакинствата трябва да се подготвят за предстоящия отоплителен сезон, по-високите сметки за електроенергия, храна, и необходимостта от зимни дрехи, обувки и поддръжка на дома и консумативи.

Проблемът не е само в размера на отделните плащания, а и в това, че много от тях се натрупват в рамките на няколко седмици. Покупката на зимни гуми, профилактиката на отоплителната система, зареждането с гориво или дърва и подготовката на жилището могат да се окажат сериозно предизвикателство, ако не са заложени предварително в бюджета.

Добрата новина е, че голяма част от тези разходи могат да бъдат предвидени. Не е необходимо семейството да разполага с големи спестявания, за да започне подготовката. По-важно е да има ясна представа за предстоящите плащания, да отдели приоритетните нужди от покупките, които могат да почакат, и да не разчита единствено на парите, останали в края на месеца.

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♦ Отоплението – най-голямото изпитание за бюджета

С настъпването на студеното време разходите за отопление постепенно заемат по-голяма част от месечните разходи на домакинствата. Колко ще плаща едно семейство зависи от начина на отопление, площта на жилището, изолацията, дограмата, навиците на обитателите и продължителността на студения период.

При домакинствата с електрическо отопление по-голямото потребление може да се отрази осезаемо на сметките за ток. При използващите централно отопление разходите зависят и от особеностите на сградата и начина на отчитане. Семействата, които се отопляват с дърва, пелети или друго гориво, трябва да предвидят и средствата за закупуване, доставка и съхранение.

Една от най-честите грешки е бюджетът да се планира според обичайните сметки от топлите месеци. През зимата потреблението може да бъде съвсем различно, затова е разумно да се прегледат сметките от предходния отоплителен сезон и да се изчисли приблизителна месечна сума. Полезен подход е разходите за отопление да се разделят на две части: подготовка преди зимата и текущи плащания през студените месеци. В първата група попадат профилактиката на уредите, почистването на комини, проверката на отоплителната система и евентуалните ремонти. Във втората са месечните сметки или покупките на гориво.

Има и малки промени, които могат да помогнат за по-разумното използване на енергията: уплътняване на прозорци и врати, проветряване за кратко и интензивно, вместо продължително държане на прозорците отворени, и поддържане на подходяща температура в помещенията. Важно е обаче да не се правят компромиси с безопасността или необходимата вентилация.

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♦ Зимните гуми, ремонтите и другите разходи за автомобила

Автомобилът е друг източник на сезонни разходи, които често се подценяват. С настъпването на студеното време идват смяната на гумите, проверката на акумулатора, течностите, чистачките и осветлението, а понякога и ремонти, които не могат да бъдат отлагани.

Към тези плащания се добавят горивото, застраховките, годишните такси и обичайното обслужване. Ако автомобилът се използва ежедневно за пътуване до работа или за превоз на деца, ограничаването на тези разходи невинаги е възможно. Затова е по-разумно те да се планират предварително, вместо да се плащат наведнъж от средствата за храна и сметки.

Преди покупката на гуми е добре да се сравнят няколко оферти, като се проверят не само цената, но и размерът, характеристиките, състоянието и гаранционните условия. Най-ниската цена не винаги означава най-добрата покупка, особено когато става въпрос за безопасността на пътя.

Същото важи и за ремонтите. Навременната проверка на автомобила може да помогне за откриване на проблеми, преди да се превърнат в по-скъпи повреди. Отлагането на необходим ремонт само за да се спестят пари в момента понякога води до по-големи разходи по-късно.

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♦ Храна, училище и дрехи: малките покупки, които се натрупват

През есента семейният бюджет се натоварва и от ежедневни покупки, които поотделно изглеждат незначителни. По-топлите дрехи и обувки за децата, допълнителните училищни принадлежности, транспортът, храната за училище и извънкласните занимания могат постепенно да увеличат месечните разходи.

При хранителните продукти е полезно да се планира менюто за няколко дни напред и списъкът за пазаруване да се съобразява с него. Това не означава семейството да купува винаги най-евтиното, а да намали ненужните покупки и изхвърлянето на храна. Сезонните плодове и зеленчуци могат да бъдат добра възможност за разнообразно меню, но е важно да се сравняват реалните цени и количествата, които домакинството действително ще използва. Големите опаковки и промоциите невинаги са изгодни, ако част от продуктите останат неизползвани.

При дрехите и обувките е добре първо да се провери какво вече има в гардероба. Особено при децата, които бързо сменят размерите си, предварителната проверка може да спести излишни покупки. Ако са необходими нови зимни обувки или яке, тези разходи е по-добре да бъдат предвидени, вместо да се появят като спешна покупка в най-неподходящия момент.

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♦ Домът също има нужда от подготовка

Преди зимата много домакинства установяват, че трябва да сменят уплътнения, да поправят теч, да отстранят влага или мухъл, да проверят бойлера или да ремонтират отоплителен уред. Понякога това са дребни дейности, но при отлагане могат да доведат до по-сериозни щети.

Затова октомври е чудесно време да се направи кратък оглед на жилището. Трябва да се проверят прозорците и вратите, местата с влага, отоплителните уреди и всички неизправности, които могат да се задълбочат през студените месеци.

Не е необходимо всички ремонти да се извършат едновременно. По-важно е да се разграничат спешните проблеми от подобренията, които могат да бъдат отложени. Отстраняването на теч или повреда, свързана с безопасността, има по-висок приоритет от смяната на мебели или декоративни елементи. Когато е възможно, офертите за ремонт трябва да се сравняват предварително. Така семейството ще има по-реалистична представа за необходимата сума и ще избегне решения под натиска на спешността.

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♦ Непредвидените разходи са най-трудни за овладяване

Дори при добро планиране могат да възникнат ситуации, които не са били предвидени: заболяване, спешен ремонт, повреда на домакински уред или необходимост от пътуване. Именно тези разходи често нарушават семейния бюджет, защото не могат да бъдат отложени. Затова, ако доходите позволяват, е добре да се отделя малка сума за резерв. Тя не е предназначена за празнични покупки или обичайни месечни сметки, а за ситуации, при които възниква неотложна нужда.

Не е задължително резервът да бъде натрупан наведнъж. Дори редовното отделяне на малка сума може постепенно да създаде финансова възглавница. Ако бюджетът е силно ограничен, първата цел може да бъде покриването на най-вероятния спешен разход, а след това резервът да се увеличава според възможностите.

Важно е също да не се разчита на кредит или покупка на изплащане като автоматично решение за всеки недостиг. Месечните вноски също са разход и могат да натоварят бюджета през следващите месеци, когато сметките за отопление са по-високи.

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Как да подготвим семейния бюджет още през октомври?

Първата стъпка е да се изчислят всички сигурни месечни приходи и да се запишат задължителните разходи: жилище, сметки, храна, транспорт, кредити и разходи за деца. След това трябва да се добавят сезонните плащания, които се очакват до края на зимата.

Полезно е да се разделят разходите в три групи:

• Задължителни: жилище, храна, отопление, лекарства, транспорт до работа и други основни нужди.

• Предвидими сезонни: зимни гуми, гориво за отопление, зимни дрехи, профилактика и необходими ремонти.

• Отложими: импулсивни покупки, обновяване на техника без спешна нужда, скъпи развлечения и други разходи, които могат да почакат.

След това е добре да се прегледат банковите извлечения или записите за разходите от последните един-два месеца. Често именно дребните покупки, поръчките на храна, абонаментите, които не се използват, и непланираните покупки показват къде има възможност за икономия.

Следващата стъпка е да се направи приблизителна прогноза за ноември, декември, януари и февруари. Не е необходимо сумите да са напълно точни. Целта е семейството да разбере кои месеци ще бъдат най-натоварени и дали има нужда да разпредели някои покупки във времето.

Ако предстои по-голям разход, може да се сравнят различни варианти и да се потърси най-подходящият момент за покупка. Това обаче не бива да означава отлагане на необходима профилактика, ремонт или разход, свързан със здравето и безопасността.

Няма универсална формула за всички семейства. Домакинство с ниски доходи, което отделя голяма част от тях за наем и храна, има съвсем различни възможности от семейство без жилищен кредит и с по-високи приходи. Вместо да се следва фиксирано правило, може да се започне с конкретен списък на очакваните плащания. Например, ако през следващите месеци са необходими средства за отопление, автомобил и зимни обувки, всяка от тези нужди трябва да получи реалистична оценка. Едва след това може да се прецени какво остава за резерв и за други покупки. При ограничен бюджет е по-добре да се отделят малки суми редовно, отколкото да се разчита на голямо спестяване в края на месеца. Ако приходите са нередовни, планирането може да се прави всяка седмица според наличните средства и предстоящите плащания.