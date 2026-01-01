Министерският съвет одобри промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, с които се регламентират редът и начинът за определяне на минималната работна заплата и оценката на нейната адекватност.

Размерът ѝ ще се определя от правителството по социално-икономически критерии след преговори между национално представителните организации на синдикатите и работодателите.

Според новите правила всяка година до 15 август Министерският съвет ще определя размера на минималната работна заплата за следващата година в диапазон с долна и горна граница. Долната граница ще бъде равна на минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява по формула, която включва показатели по четири критерия, заложени в Кодекса на труда.

Това са покупателната способност на минималната заплата, като се отчита издръжката на живот; общото равнище и разпределението на работните заплати; темпът на растеж на възнагражденията и дългосрочните равнища на производителността на труда. Показателите ще се определят въз основа на официални данни на Националния статистически институт (НСИ).

Процедурата предвижда преговори между синдикалните и работодателските организации. При определянето на размера правителството ще взема предвид доклада на социалните партньори.

Оценка на адекватността на всеки три години

С промените се въвежда и ред за оценка на адекватността на минималната работна заплата. Тя ще се извършва на всеки три години от комисия с участието на социалните партньори.

Оценката ще се основава на две референтни стойности – 60% от брутната медианна работна заплата и размера на издръжката на живот за предходната година.

Според правителството промените ще допринесат за по-добър баланс между социалните и икономическите функции на минималната работна заплата.

С нормативния акт се определя и ясен начин за изчисляване на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд.