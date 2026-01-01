Синдикатите настояват за поне 10% увеличение на заплатите в обществения сектор от 1 януари 2027 г. Протестният митинг започва в 12:00 ч. пред Народното събрание, а около 12:30 ч. тръгва автошествие по централни столични булеварди.

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) организира национален протестен митинг и протестно автошествие в София в петък, 16 октомври, под надслов „За по-високи доходи!“. Очаква се в демонстрацията да се включат синдикалисти и работещи от различни сектори от цялата страна.

Основното искане на синдикатите е увеличение на възнагражденията в обществения сектор с поне 10% от 1 януари 2027 г. Те настояват необходимите средства да бъдат предвидени в държавния бюджет за следващата година.

Според изчисленията на КНСБ за това ще са необходими малко над 732 млн. евро. От конфедерацията предупреждават, че поскъпването на храните, горивата, лекарствата и услугите продължава да намалява покупателната способност на работещите, докато заплатите в редица сектори не компенсират достатъчно нарастващите разходи.

Синдикатите настояват още да не се допускат механични съкращения на персонал и да се запази качеството на обществените услуги. Протестът в София е продължение на започналите през седмицата демонстрации във Варна, Шумен и Русе.

Къде и кога започва протестът?

Протестният митинг ще започне в 12:00 ч. на 16 октомври пред сградата на Народното събрание, от страната на площад „Княз Александър I“.

Около 12:30 ч. от паркинга на площад „Княз Александър I“ се очаква да потегли протестното автошествие. То ще премине през редица централни столични булеварди и кръстовища, включително Орлов мост, бул. „Цариградско шосе“, района на НДК, бул. „България“ и бул. „Цар Борис III“.

Финалната точка е площад „Независимост“.

Пълен маршрут на протестното автошествие

Според обявената от КНСБ и Столичната община организация автомобилите ще преминат по следния маршрут:

Според обявената от КНСБ и Столичната община организация протестното автошествие ще тръгне от паркинга на площад „Княз Александър I“, ще премине през площад „Независимост“ и бул. „Цар Освободител“ до Орлов мост, след което ще продължи по бул. „Цариградско шосе“ до площад „Площад на авиацията“ в района на зала „Арена София“. Оттам автомобилите ще се върнат по бул. „Цариградско шосе“ към Орлов мост и ще продължат по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, покрай НДК, по бул. „България“, бул. „Акад. Иван Гешов“ и бул. „Цар Борис III“ до площад „Руски паметник“.

След това маршрутът продължава по бул. „Ген. Михаил Скобелев“, ул. „Опълченска“ и бул. „Тодор Александров“, а финалът на автошествието ще бъде на площад „Независимост“.

Кои улици и булеварди ще бъдат с ограничения?

Столичната община обяви промени в организацията на движението заради протестния митинг и автошествието. Ограниченията са различни според мястото и часа, като по маршрута ще има полицейски екипи за охрана и регулиране на трафика.

Площад „Княз Александър I“

От 03:00 до 18:00 ч. на 16 октомври се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства на площада. Изключение се допуска за автомобилите на участниците в протеста.

Бул. „Тодор Александров“

От 03:00 до 18:00 ч. на 16 октомври се забраняват престоят и паркирането в участъка между бул. „Христо Ботев“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“ по платното в посока центъра.

Изключение се допуска за автобусите, превозващи участниците в протеста. При необходимост, по преценка и нареждане на СДВР, ограничението може да обхване и платното в обратната посока в същия участък.

Бул. „Цар Освободител“

От 10:00 ч. на 16 октомври до началото на протестното шествие се забранява влизането на пътни превозни средства в участъка от площад „Независимост“ до ул. „Георги С. Раковски“.

Ограничения по маршрута на автошествието

От 12:40 ч. на 16 октомври до приключване на протестното автошествие СДВР ще осигурява охрана и полицейски постове за контрол и регулиране на движението по засегнатите кръстовища.

Това означава, че в часовете около преминаването на колоната са възможни временни затруднения и изчакване по булевардите и кръстовищата от маршрута, включително в района на Орлов мост, бул. „Цариградско шосе“, НДК, бул. „България“, площад „Руски паметник“ и бул. „Тодор Александров“.

От обявената организация не следва, че всички тези булеварди ще бъдат затворени за целия ден. Движението ще се регулира според преминаването на автошествието и разпорежданията на полицията.

Кога ще има яснота за минималната работна заплата?

На фона на предстоящия протест окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взето в рамките на следващите две седмици, когато ще бъдат договорени и параметрите на бюджета. Това е заявила министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремов.

Междувременно КНСБ продължава да настоява за конкретни гаранции за увеличаване на доходите в обществения сектор от началото на 2027 г.