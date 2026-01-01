А1 започва да приема предварителни поръчки за iPhone Duo от днес, 16 октомври, в 15:00 ч., а официалните продажби стартират в петък, 23 октомври, от 08:00 ч.

iPhone Duo е първият сгъваем iPhone и разполага с голям, впечатляващ вътрешен дисплей, красив външен дисплей в компактен дизайн и преосмислено, но познато iOS изживяване. С Pro производителност, усъвършенствана система от камери с изцяло нови начини за заснемане, забележителна издръжливост и впечатляващ живот на батерията, която издържа целия ден, Duo не прилича на никой iPhone досега. Моделът се предлага в два впечатляващи цвята – Star White и Night Sky.

Клиентите могат да закупят iPhone Duo на цена от 2 119,98 евро в брой с план Unlimited Ultra или 102,50 евро на лизинг за 24 месеца за 256 GB версия. Подробна информация относно цените и наличностите можете да откриете на a1.bg.



А1, част от A1 Group, е водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения в България. Компанията предоставя мобилни и фиксирани услуги, високоскоростен интернет, интерактивна, цифрова, сателитна и мобилна телевизия, четири собствени спортни канала с марката MAX Sport, платежни услуги, ICT, cloud и IoT бизнес решения. През 2025 г. A1 България отчита приходи от 895 млн. евро, а сравнимата EBITDA e 371 млн. евро.

A1 Group е водещ телекомуникационен доставчик в Централна и Източна Европа с 30 млн. клиенти. A1 Group оперира в седем държави: Австрия, България, Беларус, Хърватия, Словения, Северна Македония и Сърбия, а приходите на Групата за 2025 година възлизат на 5,6 милиарда евро. Портфолиото на A1 Group включва гласова телефония, високоскоростен интернет и мултимедийни услуги, както и решения в областта на високите технологии, преноса на данни, онлайн разплащанията и дигиталните бизнес решения. Групата разполага със стабилен акционер в лицето на América Móvil – един от най-големите телекомуникационни доставчици в света.



