До края на месец септември в страната са съобщени общо 579 заболели от морбили лица у нас в единадесет области на страната. 43 случая са отхвърлени, поради отрицателни лабораторни резултати за морбилна инфекция.

Най-много са случаите във Враца - 279. Болни са регистрирани и в областите Плевен (165), Ловеч (97), Монтана (11), София-град (13), Варна (3), Русе (3), София-област (2), Видин (1), Перник (1), и Търговище (1).

Разпределението по области спрямо заболяемостта е, както следва: Враца – 193,08 случая на 100 000 население, Ловеч – 88,63 случая на 100 000 население, Плевен – 77,50 случая на 100 000 население, Монтана – 9,91 случая на 100 000 население, Русе - 1,63 случая на 100 000 население, Видин - 1,44 случая на 100 000 население, Търговище – 1,07 случая на 100 000 население, София-град - 1,00 случая на 100 000 население, Перник – 0,92 случая на 100 000 население, София-област - 0,90 случая на 100 000 население и Варна – 0,68 случая на 100 000 население.

83,2% от заболелите или 482 случая са деца.

По възрасти, заболелите са както следва:

под 1 г. – 48 заболели – заболяемост 95,32 заболели на 100 000 население;

1-4 г. – 161 заболели - заболяемост 70,57 заболели на 100 000 население;

5-9 г. – 146 заболели - заболяемост 48,32 заболели на 100 000 население;

10-14 г. – 95 заболели – заболяемост 30,55 заболели на 100 000 население;

15-19 г. – 44 заболели - заболяемост 13,26 заболели на 100 000 население;

20-24 г. – 14 заболели - заболяемост 4,81 заболели на 100 000 население;

25-29 г. – 13 заболели - заболяемост 4,72 заболели на 100 000 население;

30-34 г. – 13 заболели - заболяемост 4,05 заболели на 100 000 население;

35-39 г. – 10 заболели - заболяемост 2,37 заболели на 100 000 население;

над 40 г. – 32 заболели - заболяемост 0,82 заболели на 100 000 население.

287 от заболелите не са ваксинирани, поради ненавършена възраст или други причини, а при 42 имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация.

От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени 80 955 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.