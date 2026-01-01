През изминалата седмица още пет случая на морбили са регистрирани в Ловешко, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Четирима от заболелите са от Угърчин, а един - от ловешкото село Малиново.

Издирени са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки в огнищата на заразата.

Още пет случая на морбили регистрираха в Угърчин

БТА припомня, че през предходната седмица имаше още шест случая на морбили в Угърчинско.

От Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ловеч са сигнализирали Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) относно трима лекари със съмнение за поставяне само по документи на задължителната имунизация срещу морбили, паротит и рубеола.

Осем нови случая на морбили регистрираха в Ловешка област

Съмнението се е породило след зачестилите случаи на заболели от морбили и образуването на огнища на заразата в Ловешко.