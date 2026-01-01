Финтех компанията Revolut потвърди, че чувствителни данни на клиенти са били предоставени на неоторизирана трета страна, след като измамници са използвали имейл адрес от легитимен домейн на държавна институция. За случая съобщи Reuters, позовавайки се на говорител на компанията.

Revolut определя случая като сложна измама с представяне за друга организация. След като е установила нарушението, компанията е блокирала използвания имейл адрес и е уведомила съответната държавна институция, правоохранителните органи, регулаторите за защита на данните и финансовите власти.

Компанията не разкрива точния брой на засегнатите клиенти, но посочва, че става дума за ограничен брой хора. Засегнатите клиенти са били уведомени директно. Revolut подчертава, че системите ѝ и средствата на клиентите не са били компрометирани.

Според информация, изпратена до засегнати клиенти, сред потенциално разкритите данни са имена, дати на раждане, пощенски и електронни адреси, телефонни номера и копия на документи за самоличност, включително паспорти и шофьорски книжки. Възможно е да са били изложени и селфита за идентификация, извлечения по сметки и история на транзакциите.

Според The Block потенциално разкрити са били също IBAN-и, записи за тегления и пълна история на транзакциите, включително операции с биткойн. Компанията обаче не е съобщила колко точно клиенти са засегнати или коя държавна институция е била имитирана.

Инцидентът не изглежда да е резултат от директно проникване в основните системи на Revolut. Вместо това измамниците са успели да убедят служители на компанията да изпълнят фалшиви искания за предоставяне на клиентска информация, използвайки имейл от реален държавен домейн.

Revolut заявява, че разследва случая съвместно с компетентните институции и е предприела допълнителни мерки за сигурност.