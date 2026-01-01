Природната забележителност „Водопад – Дюшеме дере“ в землището на село Карамфил, община Момчилград, вече е защитена територия. Това става със заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова – Благова.

Водопадът е обявен за защитен с цел опазването му като обект на неживата природа, заедно с характерните скални образувания и прилежащите територии. Защитената площ е 7,013 дка.

Със заповедта се въвеждат редица ограничения за дейностите в района. Забраняват се действия, които могат да увредят или унищожат естествения облик и състояние на водопада, скалните образувания и прилежащите територии.

МОСВ

Не се допуска промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята, строителство, прокарване на нови пътища, както и търсене, проучване и добив на подземни богатства.

Забраняват се още отбиването и замърсяването на водните течения, отсичането и чупенето на дървета и храсти, риболовът и ловуването. В района няма да бъде разрешено и гърмене с оръжия или използване на експлозиви.

Сред ограниченията са още палене на огън и изхвърляне на отпадъци.

МОСВ

Обявяването на защитената територия е резултат от сътрудничество между държавни институции, местната власт, неправителствени организации и граждани.

Заповедта предстои да бъде обнародвана в „Държавен вестник“.