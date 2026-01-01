56-годишната Катрин Зита-Джоунс казва, че бракът ѝ с 81-годишния Майкъл Дъглас вероятно е щял да се провали преди години, ако двамата са спрели да работят. Според актрисата тайната на 26-годишния им брак е именно времето, което прекарват разделени заради професионалните си ангажименти.

Дваматаа се влюбват преди близо три десетилетия. Още по време на първия им разговор Майкъл ѝ казва скандално: „Аз ще бъда баща на децата ти.“

Двойката има две деца – 26-годишния Дилън и 23-годишната Карис, но бракът им не винаги е бил безоблачен. През 2013 г. те се разделят за кратко по време на труден период, в който Майкъл е диагностициран с рак на гърлото, а Катрин – с биполярно разстройство тип II.

Впоследствие двамата се събират отново, а днес Катрин размишлява върху начина, по който връзката им е устояла, докато много други холивудски бракове са се разпаднали.

Тайната на дългия им брак е „работата“, казва тя.

„Майкъл казва: „Свърши тази работа, това е страхотно.“ След това може да долети и да ме види.“

„Много по-добре е, отколкото да се събудиш и да кажеш: „Какво искаш за закуска, скъпи?“ Не мисля, че бракът ни някога щеше да просъществува, ако беше така“, споделя тя пред The Sunday Times Culture.

Майкъл Дъглас се оттегли от актьорството през 2022 г. след близо 60-годишна кариера. Той заяви, че би се върнал на екрана само за нещо „специално“.

Катрин обаче продължава да работи активно през целия им брак. През последните години тя постигна огромен успех с ролята си на Мортиша Адамс в хитовия сериал на Netflix „Уензди“.

След това тя използва естествения си уелски акцент за първи път от десетилетия, за да изиграе бивша кокаинова кралица в сериала на Prime Video „Убий Джаки“.

Когато не е на снимачната площадка, Катрин и Майкъл живеят в Ню Йорк, който наричат свой дом, след като прекарват десетилетие на Бермудските острови, докато децата им са на училище.

Дилън и Карис вече се стремят към актьорска кариера, след като завършиха колеж.

„Те се трудят здраво“, казва Катрин за кариерния им път. „Но за тях е трудно сами да си проправят път. Този етикет е ужасен, защото тези деца не са избирали да се родят в известно семейство. Те просто се опитват да намерят своя собствен път в живота.“

„Но те го обичат и са добри в това. Иначе аз и Майкъл щяхме да сме първите, които да кажат: „Знаеш ли какво? Може би юридическият факултет изглежда наистина добре.“

Карис, която завърши университета „Браун“ миналата година, направи своя театрален дебют в Ню Йорк, като пое роля в пиесата на Антон Чехов „Чайка“ през юни.

Продукцията се игра от 20 до 27 юни в „Сейнт Лидия“ в Бруклин, а видео, публикувано в Instagram, запечата моменти от изпълнението на Карис по време на една от вечерите.

Клипът завършва с поклон на актьорския състав пред аплодиращата публика. По-късно Карис беше видяна да дава автографи на някои от присъстващите.

Приятел на Карис каза пред „Дейли Мейл“ през май, че известните ѝ родители са „толкова горди“ с постижението на дъщеря си.

По време на разговор с People тя разказа за желанието си да следва страстта си към актьорството и сценичните изкуства след колежа.

„Аз израснах с театъра и не съм учила актьорско майсторство в училище, но затова съм щастлива да бъда в такова обогатяващо пространство на изкуствата, така че се надявам да има повече от това“, каза Карис пред изданието.

А в разговор с Town & Country през 2018 г. тя откровено разказа какво е да израснеш с родители, които постоянно са под светлините на прожекторите.

„Родителите ми се справят наистина добре с това да ме връщат към реалността и да ми казват: „Огледай се. Животът, който водиш, е необикновен.“