Управителката на дрогерия в Ботевград е задържана за 24 часа при съвместна проверка на полицията, РЗИ и НАП. От обекта и прилежащи помещения са иззети общо 213 опаковки лекарствени продукти, които не могат да бъдат продавани в дрогерия.

Проверката е извършена на 11 септември от служители на ОДМВР-София, РЗИ и НАП. Тя започнала с контролна покупка, при която в обекта бил продаден лекарствен продукт, отпускан само по лекарско предписание.

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При последвалата проверка от дрогерията са иззети 123 опаковки с лекарствени продукти, забранени за продажба в такъв тип обект.

Още 75 опаковки лекарства, отпускани само с рецепта, са открити в гаражно помещение, използвано като склад. В лек автомобил са намерени и други 15 опаковки, предназначени за доставка в дрогерията.

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Управителката на обекта е задържана за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.