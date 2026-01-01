Двама души са в тежко състояние след катастрофа в Хасковско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 11 септември на пътя за Любимец. 23-годишен мотоциклетист е блъснал каруца с 38-годишен водач.

Мъж е в тежко състояние след инцидент с каруца и кола във Великотърновско

По пътя се е движил и мотоциклет с 34-годишен водач, който е загубил управлението и е паднал в канавка.

В тежко състояние са водачът на каруцата и 23-годишният. Другият мотоциклетист и возещата се в каруцата жена на 34 г. са без опасност за живота.