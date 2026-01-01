Мъж е в тежко състояние след инцидент с каруца и кола във Великотърновско, съобщиха от полицията.
Произшествието е станало на 7 септември на пътя между селата Недан и Бутово.
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В движение 30-годишният мъж, управляващ каруцата изпаднал от нея, тя продължила движението и се блъснала в автомобил, управляван от 58-годишен мъж.
По-младият мъж е настанен във великотърновската болница - с опасност за живота. Пробите на водачите за алкохол са отрицателни.