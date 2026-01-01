Тежка катастрофа с жертва и двама пострадали затвори временно третокласен път на разклона при село Обединение в община Полски Тръмбеш, съобщиха от полицията във Велико Търново.

Произшествието е станало днес около 11:30 ч. По първоначална информация са се ударили два леки автомобила. Загинала е пътничка от единия автомобил. Тежко пострадала е жената, шофирала същия автомобил. Тя е откарана в болница с въздушна линейка. Пострадала е и друга пътничка от същия автомобил, транспортирана във великотърновската болница.

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Шофиращата другия автомобил е тествана за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Причините за произшествието са в процес на изясняване и е образувано досъдебно производство. Автомобилите, пътуващи през участъка се пренасочват през село Иванча и град Полски Тръмбеш.

Припомняме, че на 1 септември жена пострада при катастрофа на главен път Бяла – Плевен.