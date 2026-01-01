Тежка катастрофа е станала на 2 септември вечерта на булевард „Раковски“ в Хасково - в района на заведение за бързо хранене.

Мощен автомобил се е движел по правия участък на булеварда в посока към града. При неизяснени към момента обстоятелства водачът е изгубил контрол над автомобила и се е врязал в два спрени микробуса пред заведението.

Булфото

Ударът е бил сериозен. Предната част на колата е напълно смачкана. По първоначални данни водачът е с леки наранявания.

На място обаче се появиха въпроси около това кой е бил зад волана в момента на катастрофата.

Очевидци, намирали се в района на заведението, разказаха, че непосредствено след инцидента е имало смяна на водача. Тези твърдения не са официално потвърдени от полицията.

Булфото

Предстои да бъде изяснено дали са направени проби за алкохол и наркотици и какви са резултатите от тях.

След инцидента полицията отцепи част от булевард „Раковски“ за близо час. Движението в района беше затруднено, докато на място се извършваха оглед и действия по обезопасяване на произшествието.