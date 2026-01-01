Пътен инцидент между трамвай и лек автомобил блокира движението в района на площад „Журналист“ в столичния квартал „Лозенец“. Катастрофата е предизвикала пълно спиране на движението на мотрисите по засегнатото трасе.

В произшествието е участвал трамвай, движещ се по линия №8. В резултат на сблъсъка се е образувала колона от чакащи мотриси.

Зад катастрофиралия трамвай изчакваха още няколко мотриси след инцидента. Към момента няма данни за пострадали.

Обстоятелствата, довели до сблъсъка, се изясняват. Наложи се гражданите, използващи градски транспорт в района, да предвидят алтернативни маршрути до възстановяване на движението.