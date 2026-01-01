Сътрудничеството между България и Швейцария в сферата на високите технологии е пример за отлично сътрудничество - това е заявила държавният глава Илияна Йотова на среща в Ню Йорк с швейцарския си колега Ги Пармелен, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Пармелен е отбелязал активното развитие на двустранното сътрудничество между България и Швейцарската конфедерация, които честват 110 години от установяването на дипломатическите отношения помежду си.

Президентът е откроила традициите и развитието на България във високите технологии, като изтъкна добрата симбиоза между наука и икономика. Тя е посочила дейността на Института по компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT). Йотова е подчертала, че България е една от шестте държави, избрани от Европейската комисия за изграждане на гигафабрика за изкуствен интелект. Тя е изразила надежда средствата за това да бъдат заложени в следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.

Президентът Йотова е откроила добрите и устойчиви резултати, които постига Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Освен това Илияна Йотова е изразила надежда за засилване на инвеститорския интерес на Швейцарската конфедерация в България, като е посочила редица успешни проекти.

Йотова и Пармелен са обсъдили и войната в Украйна. Президентът отново е изтъкнала "липсващата роля на Европа в преговорите за разрешаването на конфликта". „Швейцария е емблема за мир“, е посочила българският държавен глава. Швейцарският президент от своя страна е представил пред Йотова предстояща инициатива за преговори за мир.