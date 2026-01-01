Периодът от 15 до 21 септември е обявен за Седмица на детската пътна безопасност. Инициативата е част от традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“, която се провежда през септември и октомври.

Дейностите са посветени и на Дните на безопасността на пътя (ROADPOL Safety Days), които се провеждат в рамките на Европейската седмица на мобилността - от 16 до 22 септември. 18 септември е обявен от ROADPOL за Ден без загинали на пътя.

В навечерието на новата учебна 2026/2027 година служители на ОДМВР-Силистра са извършили проверки в районите на училища, детски градини и други места, в които се обучават деца. Проверени са пътните знаци, маркировката, уличното осветление и предпазните огради.

При установени нарушения на собствениците на пътя са издадени писмени предупреждения, сигнални писма и разпореждания.

Проведени са и работни срещи с представители на Регионалното управление на образованието, общините и ръководствата на учебните заведения. Набелязани са конкретни мерки за началото на учебната година и е актуализирана комуникацията между училищата и районните управления на МВР.

Засилен контрол около училищата

През Седмицата на детската пътна безопасност, както и през цялата учебна година, е планирано засилено полицейско присъствие около училищата преди и след края на учебните занятия.

Полицаите ще следят както автомобилния трафик, така и за рисково поведение на деца и ученици на пътното платно.

Предвидени са и беседи по пътна безопасност в училищата и детските градини в област Силистра през цялата учебна година.

12 деца са пострадали при катастрофи в Силистренско

Статистиката за първите осем месеца на годината показва, че 12 деца и младежи до 18 години са пострадали при пътнотранспортни произшествия в област Силистра.

Данните за периода от 1 януари до 31 август 2026 г. сочат, че 11 от тях са леко ранени, а едно дете е тежко пострадало като пътник в автомобил.

Сред леко пострадалите четири деца са били пешеходци, пет – пътници в автомобили, а две са участвали в произшествия като водачи на велосипеди.