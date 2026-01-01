Селин Дион се завърна емоционално на сцената след шестгодишно отсъствие. В събота канадската звезда изнесе първия от поредица концерти в Париж, като развълнува публиката с изпълненията си и с откровения разказ за трудностите, през които е преминала.

„Стоя на сцената в този град, който обичам толкова много, благодарение на вашата подкрепа и любов“, каза Дион пред публиката. „Пътят беше труден, а и по-дълъг, отколкото очаквах, но аз издържах.“

През 2022 г. певицата разкри, че е диагностицирана със синдром на скования човек – рядко неврологично заболяване, което причинява мускулни спазми и я принуди да прекрати концертните си изяви.

В началото на концерта Дион не успя да сдържи сълзите си и на моменти изглеждаше силно развълнувана. Тя насочи микрофона към публиката, която ѝ помогна да изпълни песента.

„Обещах, че няма да плача, но това са сълзи от радост“, каза тя, като през по-голямата част от вечерта говореше на френски.

Сценичната постановка беше семпла, а Дион бе облечена предимно в черно, което оставяше фокуса върху нея и емоцията от завръщането ѝ пред публика.

„Тя не се опитва да скрие това, което е преживяла, а го споделя с публиката си“, каза британската фенка Катрин Ръшфорт след концерта.

Дион бързо се върна към характерното си сценично присъствие – с усмивки, жестове и импровизации, включително „въздушна китара“. Тя изпълни някои от най-големите си хитове, сред които „My Heart Will Go On“ и „All by Myself“.

Концертът започна с един от емблематичните ѝ хитове на френски език – „On ne change pas“ („Не се променяме“), което прозвуча като символична препратка към дългото ѝ отсъствие от сцената.

Поредицата от 16 концерта предизвика огромен интерес във френската столица. Дион има насрочени и още 10 концерта през 2027 г., а нейни почитатели се събират пред хотела, в който е отседнала, с надеждата да я видят.

„Нейната борба е пример за всички нас. Тя е прекрасна“, каза един от феновете й Жулиен Фарух..