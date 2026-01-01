Селин Дион се завърна емоционално на сцената след шестгодишно отсъствие. В събота канадската звезда изнесе първия от поредица концерти в Париж, като развълнува публиката с изпълненията си и с откровения разказ за трудностите, през които е преминала.
„Стоя на сцената в този град, който обичам толкова много, благодарение на вашата подкрепа и любов“, каза Дион пред публиката. „Пътят беше труден, а и по-дълъг, отколкото очаквах, но аз издържах.“
Celine Dion fulfills her dream of returning to the stage after years battling a rare neurological disorder with a sell-out concert Saturday in an arena west of Paris. https://t.co/0Sx2IWOxT7 pic.twitter.com/mUUf8f9fY6— AFP News Agency (@AFP) September 12, 2026
През 2022 г. певицата разкри, че е диагностицирана със синдром на скования човек – рядко неврологично заболяване, което причинява мускулни спазми и я принуди да прекрати концертните си изяви.
В началото на концерта Дион не успя да сдържи сълзите си и на моменти изглеждаше силно развълнувана. Тя насочи микрофона към публиката, която ѝ помогна да изпълни песента.
„Обещах, че няма да плача, но това са сълзи от радост“, каза тя, като през по-голямата част от вечерта говореше на френски.
Céline Dion breaks down in tears as she makes her emotional return to the stage after yearslong health battle https://t.co/9lLvvtTsbS pic.twitter.com/oypd5qpKCU— New York Post (@nypost) September 12, 2026
Сценичната постановка беше семпла, а Дион бе облечена предимно в черно, което оставяше фокуса върху нея и емоцията от завръщането ѝ пред публика.
„Тя не се опитва да скрие това, което е преживяла, а го споделя с публиката си“, каза британската фенка Катрин Ръшфорт след концерта.
Дион бързо се върна към характерното си сценично присъствие – с усмивки, жестове и импровизации, включително „въздушна китара“. Тя изпълни някои от най-големите си хитове, сред които „My Heart Will Go On“ и „All by Myself“.
Концертът започна с един от емблематичните ѝ хитове на френски език – „On ne change pas“ („Не се променяме“), което прозвуча като символична препратка към дългото ѝ отсъствие от сцената.
Celine Dion wept tears of joy on Saturday as she fulfilled her dream of returning to the stage after years battling a rare neurological disorder, with a sold-out concert in Paris. pic.twitter.com/Fl2x95tUyU— CBS News (@CBSNews) September 13, 2026
Поредицата от 16 концерта предизвика огромен интерес във френската столица. Дион има насрочени и още 10 концерта през 2027 г., а нейни почитатели се събират пред хотела, в който е отседнала, с надеждата да я видят.
„Нейната борба е пример за всички нас. Тя е прекрасна“, каза един от феновете й Жулиен Фарух..