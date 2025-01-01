Музикалната икона Селин Дион се обърна към своите фенове с рядко видео послание по повод Деня на благодарността, в което сподели нови детайли за борбата си с редкия синдром Stiff Person (SPS). Диагнозата на звездата е поставена през 2022 г. В съобщение, публикувано в социалните мрежи, 57-годишната певица отправи послание към своите почитатели за Деня на благодарността.

„Скъпи приятели, днес е прекрасен повод да се забавим, да поемем дълбоко дъх и да сме благодарни. Има нещо толкова силно в това да се съберете с хората, които обичате – независимо дали около пълна трапеза, по телефона или просто в сърцето си“, каза певицата.

В духа на празника, певицата сподели и за какво е благодарна тази година: „Много съм благодарна за семейството си и за моментите, които прекарваме заедно – те означават целия свят за мен“.

Тя завърши поста си, който е събрал над 100 000 харесвания, с топли пожелания: „Пожелавам на всички прекрасен и спокоен Ден на благодарността. Нека денят ви бъде изпълнен с любов, благодарност и ценни моменти с хората, които са най-важни за вас“.

Френско-канадската суперзвезда разкри пред света през 2022 г., че страда от нелечимо автоимунно неврологично заболяване. Поради влошаващото се здравословно състояние, тя бе принудена да отмени множество участия от турнето си.

SPS е изключително рядко заболяване, засягащо един човек на милион, и оказва влияние върху всеки аспект от живота. Мускулните спазми затрудняват не само ходенето на Дион, но и използването на гласа ѝ. Миналата година певицата описа състоянието си като усещане „като някой да те души“.

През 2016 г. Дион загуби съпруга си, с когото прекара почти три десетилетия, а само два дни по-късно 59-годишният ѝ брат Даниел почина от същото заболяване. Въпреки всички трудности, прочутата певица продължава да показва оптимизъм публично, като живее с тримата си сина – 24-годишният Рене-Шарл и 15-годишните близнаци Нелсън и Еди.