Много хора я възприемат като „изкривяване на гърба“, което има значение основно за стойката и външния вид. Истината, обаче, е, че сколиозата може да остане с човека през целия живот и в напреднала възраст да се превърне в причина за хронична болка, ограничена подвижност, неврологични оплаквания и сериозно влошаване на качеството на живот. При възрастните пациенти проблемът често не е само самото изкривяване, а натрупаните с годините последици: износване на дисковете, артрозни промени в ставите на гръбначния стълб, притискане на нервни коренчета, мускулен дисбаланс и промяна в походката. Дегенеративната сколиоза при възрастни се свързва именно с възрастови промени, артроза, износване на междупрешленните дискове, микротравми и нестабилност на гръбначния стълб, коментира доц. д-р Владимир Пранджев, началник на Клиника по неврохирургия на ВМА.

Сколиозата в детска възраст

Сколиозата представлява триизмерна деформация на гръбначния стълб. Това означава, че гръбнакът не просто се изкривява настрани, а може да се завърта и около оста си. Най-често състоянието се развива по време на бързия растеж – в детска и юношеска възраст.

В много случаи причината остава неизвестна. Това е т.нар. идиопатична сколиоза. Тя може да има наследствена предразположеност, но невинаги в семейството има друг диагностициран пациент. Сколиоза може да се развие и при вродени аномалии на прешлените, невромускулни заболявания, различна дължина на крайниците, травми или други заболявания, които нарушават баланса на тялото.

В началото сколиозата често не боли. Това е една от причините да бъде пропусната. Родителите могат да забележат неравни рамене, изпъкнала лопатка, асиметрия в талията, накланяне на тялото на една страна или промяна в походката. При прогресия могат да се появят видима деформация на гръдния кош, умора при стоене прав, болки в гърба и затруднение при физическо натоварване. Като типични промени се описват неравни рамене и ханш, изпъкване на ребрата, снижаване на ръста и изместване на тялото встрани.

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Защо сколиозата се обажда по-силно на стари години?

Младият организъм често компенсира изкривяването. Мускулите, ставите и дисковете поемат неравномерното натоварване. С възрастта обаче компенсаторните механизми отслабват. Гръбначният стълб започва да се износва неравномерно. От едната страна дисковете и ставите се притискат повече, а от другата се разтягат, казва специалистът.

По думите му, това може да доведе до:

- хронична болка в гърба и кръста;

- болка, която слиза към седалището, бедрото или крака;

- изтръпване, мравучкане или слабост в крайниците;

- по-бърза умора при ходене;

- усещане за нестабилност;

- приведена стойка;

- намаляване на ръста;

- затруднено изправяне след седене;

- нужда от чести почивки при движение.

При възрастните основното оплакване често е болката – в кръста, гърба или с ирадиация към долните крайници. При по-тежки случаи може да има притискане на нерви, гръбначна стеноза и неврологични симптоми.

Нелекуваната или непроследявана сколиоза може да доведе до сериозни функционални проблеми: хронична болка; дискова дегенерация и артрозни промени; спинална стеноза; нарушена стойка и баланс; ограничена подвижност; дихателни и сърдечно-съдови затруднения при тежки форми.

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При кои професии сколиозата се обостря по-често

Сколиозата може да се влоши или да стане симптомна при професии, които години наред натоварват гръбначния стълб едностранно, статично или с тежести, подчертава доц. Пранджев и изброява рисковите професии и дейности:

♦ Продължително стоене прав

Фризьори, стоматолози, хирурзи, продавачи, готвачи, охранители, учители, работници в производство. При тези професии гръбнакът дълго време остава под статично натоварване, което усилва болката и мускулния спазъм.

♦ Продължително седене

Шофьори, офис служители, счетоводители, диспечери, оператори, IT специалисти. Дългото седене натоварва кръста, особено ако има лоша стойка, неподходящ стол или липса на движение.

♦ Вдигане и носене на тежести

Строителни работници, складови служители, земеделски работници, санитари, болногледачи, хамали. При тях рискът идва от повтарящо се натоварване, навеждане, усукване и работа с тежки предмети.

♦ Едностранни и повтарящи се движения

Шивачи, музиканти, стоматолози, касиери, работници на поточна линия, хора, които често работят с една ръка или в завъртяна позиция. Това засилва мускулния дисбаланс.

♦ Работа в принудителна поза

Механици, монтажници, майстори, градинари, хора, които често работят наведени, клекнали или извити. При сколиоза тези пози могат да провокират болка в кръста, врата и междулопатъчната област.

♦ Професии с вибрации

Професионални шофьори, машинисти, трактористи, оператори на тежка техника. Вибрациите и продължителното седене могат да обострят дегенеративните промени в гръбначния стълб.

Важно е да се подчертае, че професията не е задължително причина за сколиозата, но може да ускори появата на болка и да направи състоянието клинично значимо, категоричен е доц. Пранджев.

Според него, прегледът при специалист е задължителен при: постоянна болка в гърба или кръста; блка, която се спуска към крака; изтръпване, мравучкане или слабост; видимо изкривяване на тялото; намаляване на ръста; затруднено ходене; болка, която се усилва при стоене прав; чести падания или нестабилност; задух при по-изразена гръдна деформация; невъзможност за нормални ежедневни дейности.

Особено важно е пациентите с остеопороза, предишни фрактури, дискови хернии, артроза или операции на гръбначния стълб да не отлагат консултацията.

Лечението не означава винаги операция

При много възрастни пациенти лечението е консервативно. То може да включва кинезитерапия, лечебна гимнастика, укрепване на мускулатурата, контрол на теглото, обезболяваща терапия, физиотерапия, промяна на работната поза и избягване на провокиращи движения. HSS посочва, че лечението при възрастни зависи от симптомите, степента на деформация и общото състояние, като често се започва с неоперативни мерки.

Оперативно лечение се обсъжда при тежка болка, значима деформация, прогресиращо неврологично увреждане или когато консервативното лечение не дава резултат, пояснява началникът на Клиника по неврохирургия на ВМА.

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Какво може да направим, за да си помогнем?

Най-голямата грешка е пълното обездвижване. Полезни са: редовна лечебна гимнастика; упражнения за стабилизиране на коремната и гръбната мускулатура; ходене; плуване или водна гимнастика; контрол на телесното тегло; правилна работна поза; избягване на рязко усукване и вдигане на тежко; лечение на остеопороза, ако е налична; редовно проследяване при специалист.