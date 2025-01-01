Служители на сектор „Икономическа полиция“ при Областната дирекция на МВР в Ловеч са иззели над 1100 опаковки с лекарства и медикаменти, продавани незаконно в търговски обект в града, съобщават от пресцентъра на полицията.

Незаконна търговска дейност с лекарства и медикаменти е потвърдена от полицията за дрогерия в Ловеч. Последвали са процесуалноследствени действия в търговския обект, жилището, автомобили и други помещения, ползвани от 58-годишния собственик на магазина.

Полицаите са открили и иззели общо 1172 пълни опаковки с различни по вид антибиотици и лекарства, за които се изискват рецепти, включително жълта и зелена. Лекарствените продукти са продавани в нарушение на действащото законодателство, без необходимите рецепти и в обект, който не е регламентиран като аптека.

В хода на работата служителите на „Икономическа полиция“ са установили и продажби на медикаменти чрез куриерски фирми в цялата страна. Иззети са комуникационни устройства и компютърна конфигурация, съдържащи информация за извършваната дейност.

58-годишният мъж е бил задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Ловеч, а по случая е образувано досъдебно производство по чл. 324, ал. 2 от Наказателния кодекс. Справка показва, че предвижданото наказание е лишаване от свобода до три години и глоба от 100 до 300 лева.

Работата продължава под ръководството на прокуратурата. Преди около половин месец полицаи от отдел „Икономическа полиция“ при СДВР иззеха от два търговски обекта в София лекарства, забранени за продажба в България, както и такива, които се продават само след лекарско предписание.