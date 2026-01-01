Големите пожари над 300 дка са с 55% по-малко тази година, каза пред журналисти директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов след церемонията по случай професионалния празник на служителите от ГДПБЗН.

Ние сме все по-добри всяка една изминала година, имаме и много партньори и това всичко се вижда на терен. Освен пожарникарите, има много доброволци, горски служители, военнослужещи, местната власт, земеделските производители – всички заедно успяваме да намалим броя на пожарите, коментира главен комисар Джартов.

Главен комисар Джартов посочи, че пожарната е получила нова техника. 3000 комплекта дрехи за гасене на пожари, 22 уреда за спасяване при катастрофи, четири системи за гасене на горски пожари, добави той и отбеляза, че дроновете са вече задължителен елемент за овладяване на големите пожари. Дронове са използвани и при огледа на пожара в складова база на "ЕМКО".

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Очакваме около 300 пожарни автомобила, предстоят доставките. На 21 септември очакваме шест пожарни автомобила, което е част от процеса по обновяване на техника, каза още главен комисар Джартов.

През тази година засегнатите площи в горски фонд от пожари са шест пъти по-малко в сравнение с предходната 2025, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на церемонията по случай професионалния празник на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

Министърът заяви, че тази година борбата с пожарите е по-успешна. Наблюдава се спад с 21% в общата статистика на инцидентите. През пожароопасния сезон през 2025 г. в страната са възникнали 14 588 пожара, тази година са с 3000 по-малко. Това не е суха статистика, това е плод на вашите усилия, каза министърът.

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Демерджиев отбеляза, че тази година дроновете са помогнали много при установяването на мащаба на пожарите и планирането на действията.

Ще продължаваме борбата да ви обезпечим технически все по-добре, да има все по-добра координация между различните ведомства и вярвам, че тези усилия ще дават все повече резултати, каза още министърът.