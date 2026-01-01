Окръжна прокуратура – София е образувала досъдебно производство за данни за нарушения при функционирането на частно училище в село Осоица, община Горна Малина. Това съобщиха от прокуратурата.

Разследването е за евентуално престъпление по чл. 282, ал. 2 от Наказателния кодекс. Проверяват се данни за неизпълнение на служебни задължения от длъжностни лица, сред които служители на училището, на Министерството на образованието и науката и на Регионалното управление на образованието – София.

Проверката обхваща прилагането на нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование, както и данни за нарушения при приема на ученици и издаване на документи с невярно съдържание.

Нови експертизи по случая „Петрохан“

Окръжна прокуратура – София е дала разрешение заключението на комплексната съдебно-психологична, психиатрична, сексологична и теологична експертиза по случая с тежките криминални престъпления в района на хижа „Петрохан“ и под връх „Околчица“ да бъде предоставено на близките и роднините на жертвите.

Експертизата е в обем от 157 страници и е изготвена от четири вещи лица. В нея са посочени данни за мотивите за извършените деяния и психичното състояние на членовете на групата.

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В заключителен етап е и изготвянето на комплексната медицинска, физикохимична, балистична и техническа експертиза, свързана със смъртта на трите лица в района на хижа „Петрохан“.

Готово е заключението по комплексната медицинска, балистична, физикохимична и техническа експертиза за смъртта на трите лица под връх „Околчица“.

От изготвените до момента експертизи и събраните доказателства не се установяват данни за участие на външни лица при смъртта на шестимата, посочиха от прокуратурата.

По-рано днес заместник-апелативният прокурор Наталия Николова заяви на пресконференция в Съдебната палата, че изводът за липса на чужда намеса по случая „Петрохан“ не се променя.

Проверяват и финансирането на групата

Продължава работата и по досъдебното производство на Софийската градска прокуратура, което трябва да установи източниците и начина на финансиране на групата.

Очакват се резултатите от назначените данъчни ревизии на физически и юридически лица. По искане на прокуратурата е свалена банковата тайна и се анализира движението по банковите сметки, както и направените към групата финансови дарения.