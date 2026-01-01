Пожар е възникнал в нерегламентирано сметище в района на село Кърналово, община Петрич.

Това съобщи главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН). На място е изпратен един екип на пожарната.

Произшествието не е довело до по-сериозни последствия. През почивните дни обстановката в района е била спокойна. Регистрирани са два пожара, при които основно са горели сухи треви, без да са нанесени сериозни щети. По думите на главен комисар Тилев захлаждането през последните дни също допринася за по-спокойната пожарна обстановка.

75 пожара са регистрирани на територията на община Петрич през август, като шест от тях са били с материални щети. Това съобщи главен инспектор Стоян Тилев. Останалите 69 пожара са били без преки материални загуби. В основната си част те са възникнали в сухи треви, дървета и храсти, както и при горене на отпадъци.