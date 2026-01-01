Майката на Николай Златков Ралица Асенова определи заключенията от експертизите на разследващите случая „Петрохан–Околчица“ като „свободно съчинение“. „Всичко чуто ми се стори като свободно съчинение. На нито един съществен въпрос не се отговори“, каза Асенова, излизайки от залата.

„На 28 август казаха, че комплексната екпертизата е готова. Два дена след това шест семейства пуснахме иска да ни бъде предоставена. До днес ние отговор нямаме“, разказа тя.

Ралица Асенова категорично отхвърли тази версия. „Категорично не приемам всичко това. Къде са източниците? Къде са доказателствата“, запита майката. По нейните думи не се отговаря на съществените въпроси.

Майката на Ивайло Калушев Стела Димитрова-Майсторова повтори думите на Ралица Асенова пред медиите. „Всичко е лъжа и манипулация, за да се оправдаят убийците. Това е политическо убийство от мафията на Борисов“, каза доведеният му баща, отричайки да е блудствал с деца.

Случаят „Петрохан–Околчица“: Ивайло Калушев отговаря на 100% на сексуален насилник

Припомняме, че заместник апелативният прокурор Наталия Николова обяви още в началото на брифинга по случая, че няма данни за чужда намеса при смъртта на шестимата души в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица – това показват събраните до момента доказателства по разследването. По случая се водят няколко досъдебни производства, като се проверяват още парични потоци, дейността на свързани организации и евентуално неизпълнение на служебни задължения от длъжностни лица в частно училище, МОН и Регионалното управление на образованието в София-област.

Криминалният психолог Росен Йорданов определи случая „Петрохан–Околчица“ като „безпрецедентен дори в световната криминалистика“. Той изнесе данните от работата на екипа, изготвил мащабната съдебно-психологична експертиза, обхващаща съдебно-психологични, психиатрични, сексологични и теологични аспекти.

„Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии на преференциален, седуктивен, сексуален насилник с влечение към подрастващи. Целият му живот – от юношеска възраст до края, е бил с цел да камуфлира патологичното си влечение към подрастващи. В експертизите е посочено, че сектантско-окултната общност, създадена от него, както и политическите му връзки, са имали за цел да обслужват оцеляването му в парафизичен рай, той е определял всичко за всички. Инициатор и инспиратор на всички събития, за да се стигне до този фатален край е Ивайло Калушев. Той е контролирал всеки един от членовете от това общество“, заяви Йорданов.

И определи всички останали като жертви. По думите му Ивайло Калушев е бил единственият носител на цялата информация и всички мотиви за престъплението. „Само той е знаел какво ще се случи, а всеки един от останалите е бил частично информиран, имало е зони на достъп, както и измислени рангове и позиции в групата. Правилата са гласяли, че ламата знае всичко. Калушев е имал намерение предварително да отнеме живота на своите последователи. Престъплението е имало много силно организирани елементи. Застанал е на входа на кемпера и е убил двете деца - вероятно най-напред Николай Златков, който е бил по-силен. Златков не е взел личното си оръжие в кемпера. Непълнолетният вероятно се е уплашил и затова се е свил и впоследствие е открит в тази поза. Общността им е функционирала от над 20 години. Калушев е успял да постигне такова ниво на въздействие върху тези хора, защото е имал богат собствен опит, с нелек живот. Сексуалните му наклонности към подрастващи са били изключително тежки. Така е открил алтернативна среда на съществуване“, обясни още заключенията психологът.

По време на брифинга присъстваха и близки на загиналите, сред тях бяха майките на Ивайло Калушев и Николай Златков. Те опредилиха като "глупости" и "лъжа" думите на психолога.

Това разгневи Йорданов, който заяви, че „като човек, граждани и експерт няма да допусне да бъде геройзиран човек, който с огромна степен на вероятност е убил две деца, похищавал ги е - сексуално, поведенчески и всякак. Виктимизирал е семейства и хора години наред. Няма да прима това нещо и съм готов да се изправя срещу всеки, който твърди, че той е ангел и герой. Това е позор за обществото. Никъде по света не са организирани бдения, не са поставяни паметни плочи на хора с подобна престъпна кариера. Рових се в световната практика, това се случва само в България“

Според близките, това което изнесе като информация психологът е позор за обществото и добавиха, че психологът е субективен.