Линията на бедност за 2027 г. да бъде 443 евро - около 866 лева, решиха социалните партньори на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Новият размер представлява увеличение спрямо настоящия праг.

Пламен Димитров от КНСБ заяви, че между социалните партньори има традиционни различия.

„Нашите различия са принципни. Методиката, която действа от 2020 г., всъщност се основава само на европейския подход – изследването на Евростат SILC, върху което е наложена инфлацията. Искаме методика, която не ни изпраща три години назад, а такава, която отчита инфлацията от предходната година“, коментира Димитров.

От КТ „Подкрепа“ заявиха, че за тях са важни три основни параметъра – минималната работна заплата, линията на бедност и минималната пенсия. По думите им и трите показателя не изглеждат добре и могат да задълбочат бедността в страната.

Социалните партньори разглеждат промени в трудовото и осигурителното законодателство

„Правителството трябва да намери решение бедността да бъде спряна“, заявиха от КТ „Подкрепа“.

Синдикатът отбеляза, че линията на бедност за тази година е 390 евро, а минималната пенсия е малко над 340 евро и обърна внимание на сближаването между линията на бедност и минималната работна заплата.

„Каква е логиката? В един момент минималната работна заплата ще стане линия за бедност. Мнението на „Подкрепа“ е, че не трябва да се създават уязвими групи“, коментираха от синдиката.

В дневния ред бяха включени и две законодателни инициативи, свързани с Кодекса на труда.

Първият законопроект е за изменение и допълнение на Кодекса на труда с № 52-654-01-97. Той е внесен от Свилен Трифонов и група народни представители.

НСТС ще разгледа и Законопроект за допълнение на Кодекса на труда с № 52-654-01-114, предложен от Галя Василева и група народни представители.