Окръжният съд в Кюстендил осъди на 4 години затвор 45-годишен мъж за грабежи на три жени, извършени със сила и заплахи. Престъпленията са извършени в града в рамките на два дни – на 27 и 28 май 2026 г.

Подсъдимият, който е осъждан и в момента се намира в затвора в Бобов дол, е признат за виновен за това, че при условията на продължавано престъпление е отнел от три жени общо 17 евро.

При извършването на грабежите той е използвал физическа сила и заплахи. В един от случаите е изритал жена в областта на кръста и я е заплашил: „Искаш ли да убия детето ти“. На друга жена е казал, че ще я изнасили, ако не му даде пари.

Престъплението е извършено в условията на опасен рецидив.

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Делото е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие. Подсъдимият е признал всички факти и обстоятелства, посочени в обвинителния акт на Окръжната прокуратура в Кюстендил.

Съдът първоначално е определил наказание от 6 години „лишаване от свобода“, което е намалено с една трета заради проведеното съкратено съдебно следствие. Така Б. Н. ще изтърпи 4 години затвор при първоначален строг режим.

От наказанието ще бъде приспаднато времето, през което той е бил задържан по Закона за МВР и НПК и с мярка „задържане под стража“, считано от 28 май 2026 г. до влизане на присъдата в сила.

Решението може да бъде обжалвано и протестирано в 15-дневен срок пред Софийския апелативен съд.