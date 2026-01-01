Районният съд в Кюстендил наложи ефективно наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 8 месеца на 38-годишен мъж от града, който се призна за виновен в извършването на две кражби.

Мъжът, който е многократно осъждан, е действал при условията на опасен рецидив. Той е откраднал вещи от гараж към къща на улица „Йосиф Ковачев“, включително детска играчка и бебешки дрехи, както и различни домакински уреди и вещи от жилище на улица „8-ми март“.

Общата стойност на отнетото имущество възлиза на над 350 лева, като причинените щети са възстановени.

Съдът, с председател съдия Чавдар Тодоров, е одобрил постигнатото споразумение между прокуратурата и защитата, което има силата на влязла в сила присъда. Наказанието ще бъде изтърпяно при първоначален строг режим, а решението е окончателно и не подлежи на обжалване.