Средният осигурителен доход за страната за юни е 1007,46 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.07.2025 г. до 30.06.2026 г. е 994,89 евро.

Средният осигурителен доход у нас мина 1000 евро

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юли 2026 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване, допълниха от института.

Средният осигурителен доход за май е 1033,62 евро.