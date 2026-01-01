Голяма чест и удоволствие и прекрасно усещане е да се прекрачи прагът на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), за да открием академичната година в един от най-престижните университети в България. Това каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова в словото си на тържествената церемония за откриването на академичната 2026/2027 година в аула „Максима“ на УАСГ.

Тази академична година е особено значима за УАСГ, тъй като през 2027 г. ще отбележим 85 години от своето създаване, каза ректорът доц. д-р архитект Гичка Кутова-Каменова.

Това е университетът, който изгражда най-добрите архитекти, най-добрите инженери, най-добрите строители, най-добрите геодезисти и най-добрите урбанисти и може да се каже, че тук се коват бъдещите строители на утрешна България, каза председателят на парламента. Михаела Доцова добави, че това е благодарение на преподавателите, на тяхното умение, знание и опит да предадат хилядолетни знания по разбираем начин на студентите. В теорията се казва, че първите данни за научната архитектура са още от първи век преди новата ера, когато се създадени в римско време десетте книги за архитектурата, отбеляза Доцова.

Вече 85 години имаме българско, висше, инженерно, архитектурно образование. Професиите в УАСГ са онези професии, които създават основите на държавата, за да може архитектурно и инженерно България да става все по-добро място за живеене, с много по-достъпна, модерна и безопасна среда, каза председателят на Народното събрание.

По думите на Михаела Доцова преподавателите успяват да предадат тази сложна материя - на архитектурата и на инженерството, по лесен и достъпен начин, за да събудят желание за учене в децата и в студентите.

Председателят на парламента се обърна и към студентите, като им каза да използват всеки миг, всеки ден, за да трупат знание и опит. Знаем, че понякога е трудно, но колкото по-често ви е трудно на изпитите в университета, толкова по-лесно ще ви бъде след това - в ежедневните изпити на живота. Убедена съм, че за всеки първокурсник е било мечта да прекрачи прага на УАСГ. Никога не се предавайте, дерзайте и давайте цялата си енергия, за да ставате все по-добри, пожела на студентите председателят на Народното събрание Михаела Доцова.