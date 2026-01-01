Разследват жестоко насилие над 41-годишна жена в Монтанско, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 12 септември в село Черни връх. 45-годишният ѝ приятел ѝ е нанесъл телесни повреди с особена жестокост.

Повдигнаха три обвинения на мъжа, пребил, подстригал и разходил така приятелката си в Свищов

Той насилствено остригал косата ѝ с машинка и причинил множество изгаряния с цигара по тялото и лицето ѝ.

В хода на разследването е изяснено, че през август мъжът отново подстригал жената против волята ѝ, а в дните след последното нападение я заплашвал с убийство.

Мъжът е задържан за 72 часа и е привлечен като обвиняем по три досъдебни производства - за причиняване на средна телесна повреда с особена жестокост, принуда и закана с убийство.