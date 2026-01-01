Полски военни извадиха от Балтийско море дрон, за който се предполага, че е руски, край брега на Северна Полша, съобщи министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Ройтерс.
W rejonie plaży w Rusinowie koło Jarosławca wojsko wyłowiło z Bałtyku drona, który według wstępnych oględzin jest rosyjskim bezzałogowcem typu Gerbera. Maszynę zauważyli żołnierze Marynarki Wojennej podczas patrolu i wyciągnęli ją na brzeg.— 🌐 ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs 🌐 (@thepolandnews_) September 14, 2026
Systemy nie odnotowały naruszenia… pic.twitter.com/8crCpshp5K
Страните от източния фланг на НАТО неведнъж са засичали дронове, навлизащи във въздушното им пространство, което засилва опасенията, че войната между Русия и Украйна може да се разпространи и извън границите на Алианса.
Влак с европейски представители вероятно е бил цел на руски дрон, сред пътниците е бил Борис Джонсън
„Военните са открили и извадили от Балтийско море дрон край плажа в Русиново, близо до Ярославец“, написа в Екс Кошиняк-Камиш. „Първоначалният оглед показва, че това е руски военен дрон“, допълни той.
Wojsko wyłowiło z Bałtyku rosyjskiego drona. Jest komunikat szefa MONhttps://t.co/9ckxOOHRLg pic.twitter.com/E1NoRsw3kc— gazetaprawna.pl (@gazetaprawnapl) September 14, 2026
Вчера руски дрон порази пътнически влак близо до украинско-полската граница, малко след като бившият британски премиер Борис Джонсън и други европейски дипломати пътуваха по същата железопътна линия.