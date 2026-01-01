С 23 гласа „за“, 9 „против“ и 5 „въздържал се“ Общински съвет-Плевен прие сборния бюджет на Общината за 2026 година.

До гласуването на основния финансов документ се стигна след близо двучасов дебат в залата, по време на който бяха представени становища и предложени промени по първоначално внесения проект на документа.

Община Плевен

На въпроси на съветниците отговаряха кметът д-р Валентин Христов, заместник-кметът с ресор „Териториално развитие“ Христо Кочев, заместник-кметът с ресор „Финансово-стопанска дейност“ Евгени Генов и Владислав Сотиров - директор на дирекция „Човешки ресурси“. Преди днешното гласуване в Общинския съвет Бюджет 2026 бе разгледан на заседания на постоянните комисии и представен на обществено обсъждане.

✅ Общият размер на бюджета на Община Плевен за 2026 година е в размер на 114 282 767 евро. Приходите за делегирани от държавата дейности са 74 781 419 евро, а приходите за местни дейности - 39 501 348 евро.

Бюджетът на Общината за текущата година е съставен в съответствие с нормативните разпоредби, определени със Закона за публичните финанси, Закона за общинския дълг, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за държавния бюджет на България за 2026 г., ПМС № 102/12.08.2026 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2026 г. и Наредба № 10 на Общинския съвет, за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен.

Община Плевен

✅ Разходна част на Бюджет`2026

Общият размер на разходите за 2026 година е 114 282 767 евро, което включва разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 74 781 419 евро, разходи за местни дейности - 37 004 225 евро, и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи - 2 497 123 евро.