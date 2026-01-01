Руският удар по пътнически влак, пътуващ за Варшава в близост до границата на Украйна с Полша, няма да разколебае западните съюзници в Киев, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

„Вчерашният удар по пътнически влак в Украйна показва колко отчаян е станал руският президент Владимир Путин. Той смята, че може да не спре да подкрепяме Украйна и да подкопае нашето единство. Греши. Нашият отговор е за по-голяма подкрепа“, каза Рюте пред журналисти.

Влакове, превозващи бившия британски премиер Борис Джонсън и други високопоставени чуждестранни представители, вероятно са били сред целите на руска атака с дронове в близост до украинско-полската граница, заявиха украински официални лица.

Експерти по сигурността определиха инцидента като възможно „мафиотско послание“ от Кремъл, насочено към Джонсън – един от най-активните поддръжници на Украйна, който се е връщал от конференция по сигурността в Киев.

Самият Джонсън заяви пред „Дейли Мейл“, че инцидентът няма да го разколебае.

„Нищо няма да ме разубеди да използвам украинските железници или да се върна в Украйна“, каза той.

Сред пътниците в чартърните влакове са били съветникът по националната сигурност на Великобритания Джонатан Пауъл и бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс.

Бившият шведски премиер Карл Билд заяви, че на пътниците във влака му е било казано да се подготвят за евакуация, но впоследствие им е било позволено да продължат пътуването.

Робин Вагенер, депутат от германската партия „Зелените“, който също е бил във влака, определи атаката като опасна ескалация.

„Тези атаки с дронове са сляп терор срещу украинските цивилни и опасна ескалация. Трябва най-накрая да сложим категоричен край на този терор“, заяви той.