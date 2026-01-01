Столичната полиция задържа четирима души при акция срещу разпространението на наркотици, на трима им е наложено прокурорско задържане за срок до 72 часа, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

СДВР

При действия на полицията на 14 октомври са задържани двама мъже на 42 и 65 години, и двамата криминално проявени. Открити и иззети са от два адреса три вакуумни плика с марихуана, както и четири плика с тревиста маса, машина за вакуумиране, три електронни везни и документ за самоличност с невярно съдържание. Според изготвената експертна справка иззетата марихуана е с общо тегло над 460 грама.

СДВР

Същия ден при друга операция служители на Четвърто РУ извършили проверка на лек автомобил, управляван от 26-годишен мъж, за когото имало информация, че разпространява наркотици. В колата пътувал и 24-годишен пътник. При претърсването на автомобила са открити и иззети шест плика със суха тревиста маса, шест плика с бяло вещество на бучки, четири плика с бяло кристалообразно вещество и седем - с розови таблетки. Според изготвената експертна справка иззетите вещества са: коноп – 25 грама, МДМА – 12 грама, метамфетамин – 3 грама и амфетамин – 28 грама.