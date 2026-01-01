21 криминални и икономически престъпления са разкрити при мащабна полицейска операция в област Монтана. Акцията е проведена на 15 октомври от служители на Областната дирекция на МВР съвместно с жандармерията.

Основната цел на операцията е била противодействие на престъпността и предотвратяване на нарушения на изборното законодателство във връзка с предстоящите президентски избори, съобщиха от полицията.

В хода на акцията са проверени 505 автомобила, 25 криминално проявени лица, 13 заложни къщи и дружества за бързи кредити. Полицейските екипи са извършили проверки и в две рискови зони, за които е имало информация за евентуално купуване на гласове, както и на двама местни лидери на групи, оказващи влияние върху изборния процес.

Установени са двама души, обявени за общодържавно издирване. Съставени са 11 акта за административни нарушения и са наложени 55 глоби с фиш по Закона за движението по пътищата.

При операцията са иззети три незаконно притежавани оръжия и 141 боеприпаса. Разкрити са още кражби, незаконно отглеждане на канабис, бракониерство, незаконен добив и съхранение на дървесина, както и случаи на притежание на стоки без български акциз.

Незаконни оръжия и боеприпаси

В частен дом в Брусарци полицаите открили два пистолета с белези на нерегламентирано преправяне за стрелба с бойни патрони. Иззети са пълнители с девет патрона и кутия с още 83 боеприпаса. 63-годишният обитател на имота е задържан.

МВР

В село Бързия, община Берковица, от имота на 60-годишен мъж е иззета незаконна гладкоцевна пушка тип „успоредка“, както и 58 патрона от различен калибър.

Разкрити кражби и отглеждане на канабис

В село Сливовик е установен 16-годишен криминално проявен младеж, за когото е установено, че е извършил две кражби – на 120-литров меден казан за ракия, както и на медни проводници и месингови кранове.

В Монтана полицаите разкрили кражба на iPhone 12 на стойност 400 евро, оставен на пейка в центъра на града. За извършител е установена 51-годишна жена от София, а телефонът е върнат на собственика.

МВР

При проверка в частен имот в Лом, обитаван от 37-годишен криминално проявен мъж, служителите на реда открили четири кофи със засадени растения канабис, високи между 22 и 32 сантиметра. Мъжът е задържан.

Бракониерство и вандализъм

В рамките на операцията е разкрит и случай на бракониерство, при който по време на ловен излет е бил убит благороден елен.

В Бойчиновци е установен 39-годишен мъж, който срязал четирите гуми и надраскал купето на лек автомобил.

Отделна акция срещу нарушенията на товарни автомобили

Същия ден, между 10:00 и 14:00 часа, служители на Районното управление в Лом и Регионалната дирекция „Автомобилна администрация“ – Монтана са провели съвместна операция, насочена срещу системните нарушения на водачи на товарни автомобили.

Проверени са 60 моторни превозни средства и 70 души, като са съставени два акта и 17 глоби с фиш по Закона за движението по пътищата.

Полицаите са съдействали и при проверките на 10 тежкотоварни автомобила. Инспекторите от „Автомобилна администрация“ са установили нарушение, за което е съставен още един акт.

Работата по документирането на установените престъпления продължава под надзора на прокуратурата.