Мащабни полицейски операции срещу купуването на гласове, нарушенията на изборното законодателство и битовата престъпност се провеждат в Плевенско и Сливенско. В рамките на акцията в Сливенска област са задържани седем души, разкрити са кражби и случаи на притежание на наркотици, а в общината е открит автомобил, издирван от Великобритания чрез Интерпол.

В област Плевен от ранните часове на деня на терен са 195 служители на МВР от всички районни управления, сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Плевен и жандармерията. Екипите проверяват адреси, търговски обекти и автомобили. На ключови места в областта са изградени 20 контролно-пропускателни пункта.

В Сливенско специализирана полицейска операция е проведена на 13 октомври срещу подготвяни нарушения на изборното законодателство, престъпления против политическите права на гражданите и конвенционалната престъпност, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В акцията са участвали служители на областната дирекция, районните управления в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, Зоналното жандармерийско управление в Бургас и Регионалната дирекция по горите в Сливен.

Проверени са 430 души и 286 превозни средства, както и фирми, търговски обекти, заложни къщи, игрални зали, офиси за бързи кредити и частни охранителни фирми.

Не са установени престъпления, свързани с изборите. Задържани са обаче седем души за престъпления, свързани с наркотици и кражби, а трима обявени за издирване са открити.

В хода на операцията са разкрити две кражби, два случая на притежание на наркотични вещества и два случая на незаконна сеч. Установени са също нерегламентирано присъединяване към електропреносната мрежа, управление на нерегистрирано превозно средство и шофиране след употреба на упойващи вещества. По случаите са образувани девет досъдебни и бързи производства.

Съставени са 20 протокола за предупреждение по Закона за МВР, 37 акта и 95 фиша за нарушения на Закона за движението по пътищата. Връчени са 24 наказателни постановления и фиша.

При проверки в селата Мокрен и Пъдарево са установени трима граждани на Непал без регистрация и един гражданин на Украйна без документи. По случая са предприети действия от група „Миграция“ към ОДМВР – Сливен.

В община Сливен е открит товарен автомобил, обявен за издирване от Великобритания чрез Интерпол. Превозното средство е иззето, започната е проверка и е уведомена дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ към МВР.

Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите се провежда на територията на област Кърджали.

В нея са включени служители на криминална, охранителна, икономическа полиция и жандармерийското управление. Проверяват се лица, търговски обекти, моторни превозни средства, офиси за бързи кредити, заложни къщи и други места, които разполагат със значителен финансов ресурс и евентуално могат да въздействат върху вота на гражданите, каза за медиите началникът на сектор „Охранителна полиция“ в ОДМВР – Кърджали комисар Атанас Чотров.

По думите му има разположени екипи на осем контролно-пропускателни пункта на пътни артерии с интензивен поток от пътници.

Към момента можем да кажем, че обстановката е сравнително спокойна. Няма някакво раздвижване на лица, на парични средства с оглед купуване или опорочаване вота на гражданите, коментира комисар Чотров. Той допълни, че до момента във връзка с предстоящите президентски избори в областната дирекция на полицията има подаден един сигнал, който е обработен и материалите по него са изпратени на Районната прокуратура. Става въпрос за подготовка за купуване на гласове чрез директно раздаване на пари срещу глас за определена политическа сила. Сигналът е бил определен за неоснователен и прекратен с прокурорско постановление.

От началото на днешната акция са извършени проверки на 124 автомобила, 146 лица, 13 търговски обекта, шест заложни къщи, две игрални зали и пет обекта за бързи кредити. Съставени са пет предупредителни протокола - на човек, гласувал два пъти на предходни избори и на собственици на фирми с оглед на корпоративния вот. Задържани са трима души заради употреба на наркотици, на алкохол, както и за лека телесна повреда при спор между шофьори. Съставени са седем електронни фиша, девет по Закона за движение по пътищата, както и четири акта. Установена е и 17-годишна, обявена за издирване.

Окончателните резултати от днешната акция се очакват по-късно през деня, уточниха от полицията и допълниха, че проверките ще продължат до приключване на изборния процес.