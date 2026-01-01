Специализирани полицейски операции се провеждат на територията на цялата страна с цел гарантиране на политическите права на гражданите, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, съобщиха от МВР.

Шестима души са задържани и 14 престъпления са разкрити при операция на територията на районните управления във Велико Търново и Павликени. В действията участват служители на областната дирекция и Зоналното жандармерийско управление – Русе.

До момента са образувани три бързи производства и е установено лице, обявено за издирване. Сред задържаните е мъж, свързан с разпространението на неистинска банкнота от 100 евро, а на други двама са повдигнати обвинения за престъпления, свързани с наркотични вещества.

При проверките е установен и товарен автомобил, издирвани от Германия. Иззети са нерегистриран газов пистолет и акцизни стоки.

Специализирани действия са предприети и от служители на РУ – Козлодуй, съвместно с екипи на жандармерията. Проверени са 175 души, 158 автомобила и 15 търговски обекта. За установени нарушения на Закона за движението по пътищата са съставени един акт и общо 98 фиша, включително електронни.

Полицията във Варна провежда специализирана операция срещу нарушения на изборното законодателство и битовата престъпност. Акцията обхваща територията на цялата област. Това съобщи пред медии при задържането на мъж в село Каменар Николай Станков, началник сектор в отдел „Криминална полиция“ в Областната дирекция (ОД) на МВР във Варна.

БТА

Изградени са контролно-пропускателни пунктове, проверяват се автомобили и хора, допълни Станков.

БТА

В рамките на операцията до момента са задържани петима души, информира още Николай Станков и уточни, че за тях има данни, че са извършили някакви престъпления.

БТА

Акцията ще продължи до края на изборите, каза също Станков. За арестувания мъж в Каменар той посочи, че за него има данни, че е извършвал престъпления срещу собствеността.

БТА

Николай Станков добави, че се обслужват всички сигнали, свързани с нарушения на изборното законодателството, но не посочи колко са те до момента.

БТА

БТА

Полицейските операции за гарантиране на политическите права на гражданите продължават.