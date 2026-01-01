„Прогресивна България“ предлага намаляване наполовина на изискуемите гаранции за организациите по оползотворяване на отпадъци, както и на минималния брой население, който трябва да обслужват – от 500 000 на 250 000 души. Това предвиждат промени в Закона за управление на отпадъците, представени от депутати от формацията.

Целта е да се улесни навлизането на нови организации на пазара, да се засили конкуренцията и да се създадат предпоставки за намаляване на разходите и цените на стоките. Законопроектът предвижда и възможности за текущи, извънредни и допълнителни проверки от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

„Това не е просто крачка напред, това е огромен скок към преодоляване на един пазарен модел, който в продължение на 15 години концентрира дейността в ръцете на ограничен брой организации за оползотворяване на отпадъците“, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Стефан Сабрутев.

По думите му намаляването на гаранциите и на изискванията за обхванатото население ще премахне административни и финансови бариери пред по-малките организации, като същевременно ще се запазят механизмите за държавен контрол.

НС намали наполовина изискуемите банкови гаранции от организациите за оползотворяване на отпадъци

Сабрутев посочи, че разходите за управление и оползотворяване на отпадъците се включват в цените на редица стоки, сред които продукти в опаковки, електроуреди и автомобили. Според него засилената конкуренция може да доведе до оптимизиране на тези разходи и до по-ниски крайни цени.

Депутатът Стоян Петров заяви, че една от целите на законопроекта е продуктовите такси да бъдат обосновани и съобразени с реалните разходи. По думите му промените трябва да дадат повече възможности на Министерството на околната среда и водите.

В отговор на журналистически въпрос Стефан Сабрутев посочи, че МОСВ подготвя промяна, която може да доведе до десетократно намаляване на таксата, свързана с автомобилите, но не уточни подробности.

„Намалени гаранции, намален обхват на населението ще доведат до по-голяма конкуренция, а конкуренцията винаги води и до по-ниски цени“, добави депутатът Весела Момчева-Таун.