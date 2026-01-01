74-годишна жена е загинала при пожар в къща в село Церовище, община Омуртаг, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден на 15 октомври около 18:50 часа в Районното управление в Омуртаг.

Огънят е обхванал къща, собственост на 81-годишен мъж, като е унищожил около 200 квадратни метра покривна конструкция.

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В една от стаите на имота е открито тялото на 74-годишна жена от селото. То е транспортирано за аутопсия в МБАЛ – Търговище.

На място са изпратени няколко противопожарни автомобила с екипи на пожарната в Омуртаг, които са потушили пламъците.

По случая е започнато разследване.