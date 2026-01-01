Европейският съюз няма възможност да замени "Старлинк" в обозрим срок, призна днес върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Франс прес.

Тя направи това изявление, след като Украйна се оплака от ограничения в сателитната мрежа на Илон Мъск, която има ключова роля за украинските въоръжени сили.

"Старлинк" наистина е незаменим за Украйна и, за съжаление, Европа не може да го замести в кратък срок”, каза Калас по време на срещата на върха на Европейския съвет в Брюксел. "Ето защо днес водим дискусия и за отбранителната ни готовност", за да се опитаме да компенсираме това, което нямаме в ЕС, добави тя.

През последните дни Киев се оплака, че не е бил предупреден от съюзниците си за предстоящи руски атаки след забавянето на сателитните услуги, осигурени от "Спейс Екс" – компанията, собственост на милиардера Илон Мъск, който е и близък съюзник на американския президент Доналд Тръмп.

Съзвездието от сателити на "Спейс Екс" включва "Старшилд" – система за военна употреба, която се използва от Украйна за комуникации на фронтовата линия и за отбранителни действия – и "Старлинк", която е за граждански нужди.

Илон Мъск заяви, че всякакво забавяне на военната мрежа "Старшилд" в Украйна се дължи на американското правителство, а не на неговата компания.

Работата на "Старшилд" бе възобновена на следващия ден, съобщи представител на украинското Министерство на отбраната.

На срещата на върха днес нидерландският премиер Роб Йетен подчерта редовните контакти между европейците и американците "относно значимостта на добрата свързаност в Украйна".

"За щастие, сега тя е възстановена. Можем да видим, че украинците се възползваха от нея веднага. Вчера обсъдих с френския президент и как ние, като европейци, може да осигурим повече услуги от този вид", каза Йетен.

"Ще отнеме известно време да разработим същите способности" като американците, призна латвийският премиер Андрис Кулбергс.

"Имаме известен капацитет в това отношение, но не достатъчен. Ето защо това е стратегически въпрос, който трябва да обсъдим днес", добави той преди срещата с европейските си колеги.

ЕС разполага със сателитна мрежа, управлявана от френската компания "Ютелсат", но тя е много по-малка от "Старлинк".