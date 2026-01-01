Два паркирани автомобила са пострадали при пожар в Търговище, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 15 октомври около 22:10 часа на улица в града. Огънят е обхванал два автомобила със софийска регистрация, които са били паркирани.
В резултат на пожара и двете превозни средства са частично изгорели.
На място са пристигнали екипи на пожарната в Търговище, които са потушили пламъците.
Извършен е оглед на местопроизшествието, а по случая е образувано досъдебно производство.
Разследването продължава под ръководството на Районната прокуратура в Търговище.