Институция, родена от промените. И изграждана във време на политически и социални кризи, на силни личности и на съдбовни противоборства. В „Темата на NOVA” тази събота журналистът Мия Димитрова и операторът Любослав Ангелов се връщат 36 години назад във времето. И разкриват факти и събития, които са останали извън обществения фокус, но са преобърнали хода на съвременната българска историята. Как се изгражда президентската институция и каква е цената на това да бъдеш държавен глава?

Говорят близки на първите президенти, а изследователи и експерти поставят личните истории в контекста на политиката. Екипът на NOVA ще заведе зрителите и там, където всяка дума, жест, цвят или символ могат да се превърнат в език на дипломацията и държавността. Там, където личният избор отстъпва през историческото решение, а всеки от шестимата президенти е оставил своя отпечатък.

Какви правила определят живота в сградата на „Дондуков” 2 и какви са тайните на президентския протокол? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Методи Андонов.